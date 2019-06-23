Трамп опроверг отмену ракетного удара по ИрануМойка78 вчера в 23:42

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что не отменял приказ о ракетном ударе по Ирану, а лишь остановил его исполнение на данном этапе.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.

Армия и оружие Британские морпехи разрисовали сослуживца нацистской символикой во время учений на Балтике Солдаты королевской морской пехоты Великобритании во время учений НАТО на Балтике устроили пьяный дебош и нарисовали свастику на груди как минимум одного из своих военнослужащих.

Происшествия В Петербурге собака спасла новорождённую девочку В Петербурге джек-рассел-терьер по кличке Мачо спас новорождённую девочку.

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.

Шоу-бизнес Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.

Политика Белый дом разработал план по развитию Палестины План «От мира к процветанию», созданный в США для развития Палестины, предполагает инвестиции в ее экономику в размере 50 миллиардов долларов, снижение бедности в два раза и удвоение ВВП.

Общество Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".

Финансы Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.

Политика Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».

Армия и оружие WSJ: советники Трампа призывали его нанести удар по Ирану Советники президент США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану.

Политика Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.

Футбол Защитник Дани Алвес объявил об уходе из «ПСЖ» Бразильский защитник Дани Алвес объявил о том, что покидает французскую футбольную команду "Пари Сен-Жермен".

Политика Соловьев назвал цинизмом заявление Зеленского о мире Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о мире и назвал его циничным.

Шоу-бизнес Таня Терешина ради вечеринки перевоплотилась в Ким Кардашян Суть его, как следует из названия, заключалась в том, что гости должны были перевоплотиться в совершенно других людей.

Общество В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел В Москве и еще 12 городах России 23 июня пройдут митинги и пикеты «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, сообщается на сайте мероприятия.

Гаджеты Скоро выпустят новый ноутбук Chuwi LapBook Plus Известный бренд Chuwi в ближайшее время выпустит новый портативный ноутбук LapBook Plus, построенный на архитектуре Intel.

Единоборства В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".

Политика Georgian Airways нашла способ обойти запрет на полеты в Россию Российский Минтранс объявил о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в России с 8 июля.

Авто УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео Культиваторами, по задумке умельцев, должны были стать колеса, а, точнее, импровизированные диски с приваренными уголками.

Политика Президент Грузии вступилась за российских туристов Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.

Общество Москвичка стала единственной стобалльницей на ЕГЭ по китайскому Единственной школьницей в России, получившей 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку, стала москвичка Анастасия Андрюнина.

Армия и оружие Украинский полковник до смерти избил подчиненную Известно, что подозреваемый в фактическом убийстве женщины, умершей от не совместимых с жизнью травм, состоит в звании полковника.

Армия и оружие Вашингтон нанёс удар по китайским производителям суперкомпьютеров Не вызывает сомнений, что введение запрета на экспорт для пяти крупных китайских разработчиков суперкомпьютеров является ещё одной попыткой администрации Трампа ограничить возможность китайских фирм получать доступ к технологиям США в условиях продолжающейся торговой войны. gulf-times.com Как пишет газета The New York Times, данный шаг может нанести серьёзный ущерб этим компаниям и институту.

Происшествия В Приморском крае в ДТП с автобусом погиб один человек В Приморском крае в городе Партизанск в результате столкновения легковой машиной и автобуса погиб один человек, ещё восемь пострадали.