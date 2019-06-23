Политика

Трамп опроверг отмену приказа об ударе по ИрануИзвестия вчера в 20:40

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе. Об этом глава Белого дома заявил на странице в Twitter.
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"Я не отзывал (приказ нанести - ред.) удар по Ирану, как люди неверно сообщают, а лишь остановил его продвижение вперед на данном этапе", - написал президент США в Twitter
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РИА Новостивчера в 19:37

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Дональд Трамп не отменял приказ об ударе по Ирану, а лишь приостановил его действие

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Трамп раскрыл правду об остановке удара по Ирану

Газета.Ru21 июня в 17:05

Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану

ТАССвчера в 19:38
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:37, Вашингтон
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.
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Обновлено вчера в 12:30
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Обновлено вчера в 11:51
Политика

Путин заявил о готовности России к диалогу с США

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе прямой линии в четверг, что Россия готова к диалогу с США, но он будет непростым в условиях ограничений со стороны властных институтов Соединенных Штатов и начала в стране избирательной кампании.
Обновлено в 05:11
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Гей-парад в Киеве собрал 2,5 тысячи участников, передает УНИАН. Как отмечается, в центре Киева проходит "Марш равенства".
Обновлено в 03:52
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье

В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Общество

Роспотребнадзор назвал правила покупки алкоголя

Специалисты Роспотребнадзора разработали простые правила, которые помогут выбрать безопасную и качественную алкогольную продукцию.
Обновлено в 01:59
Политика

В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Политика

Дмитрий Рогозин: Испытания «Ангары» переходят в завершающую стадию

Создание ракеты-носителя "Ангара" переходит в завершающую стадию испытаний.
Обновлено вчера в 10:15
Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
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Хавбек петербургского "Зенита" Эмилиано Ригони может вернуться на родину, сообщает "Советский спорт".
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Авто

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Преданность самурая Suzuki SX4 первого поколения неплохо продавался в России, поэтому таких авто довольно много на дорогах.
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Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на Балтике

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National Interest предупредил о риске ядерной войны

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В Свердловской области мемориальная традиционная акция «Свеча памяти» объединила тысячи человек.
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