Политика
Трамп опроверг отмену приказа об ударе по ИрануИзвестия вчера в 20:40
Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе. Об этом глава Белого дома заявил на странице в Twitter.
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с чего всё началось
"Я не отзывал (приказ нанести - ред.) удар по Ирану, как люди неверно сообщают, а лишь остановил его продвижение вперед на данном этапе", - написал президент США в Twitter.РИА Новостивчера в 19:37
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:37, Вашингтон
Общество
Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»
В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.
Обновлено в 03:44
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной и недоступной ипотекой
Исследование Росбанка показало, что ежемесячные платежи по ипотечным кредитам в России снизились по отношению к зарплате среднестатистического заемщика, сообщает РБК.
Обновлено в 05:04
Финансы
Время покупать валюту: рубль вышел на новый уровень укрепления
Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.
Обновлено в 04:46
Футбол
Игнашевич: по карьере футболиста не соскучился, я уже наигрался
Главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич заявил, что уже полностью адаптировался к тренерской работе и не скучает по карьере футболиста.
Обновлено вчера в 13:51
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено вчера в 12:30
Авто
Плоский двигатель — изобретение наших мотористов
В пятидесятых годах прошлого века отечественные конструкторы начали разработку для перспективных танков дизельного «плоского двигателя» с горизонтальным расположением пяти цилиндров.
Обновлено в 03:17
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Кудрявцева вывела Цымбалюк-Романовскую на чистую воду
Обновлено в 03:18
Политика
Авиакомпаниям Грузии запретили летать в РФ
Россия запретила грузинским авиакомпаниям осуществлять полеты на территорию страны, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:51
Политика
Путин заявил о готовности России к диалогу с США
Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе прямой линии в четверг, что Россия готова к диалогу с США, но он будет непростым в условиях ограничений со стороны властных институтов Соединенных Штатов и начала в стране избирательной кампании.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Гей-парад в Киеве собрал 2,5 тыс. участников
Гей-парад в Киеве собрал 2,5 тысячи участников, передает УНИАН. Как отмечается, в центре Киева проходит "Марш равенства".
Обновлено в 03:52
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье
В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Общество
Роспотребнадзор назвал правила покупки алкоголя
Специалисты Роспотребнадзора разработали простые правила, которые помогут выбрать безопасную и качественную алкогольную продукцию.
Обновлено в 01:59
Политика
В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба
О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Дмитрий Рогозин: Испытания «Ангары» переходят в завершающую стадию
Создание ракеты-носителя "Ангара" переходит в завершающую стадию испытаний.
Обновлено вчера в 10:15
Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Шоу-бизнес
Без маски: Виктория Толстоганова отказалась от макияжа
Обновлено в 03:28
Футбол
Аргентинский игрок «Зенита» может вернуться на родину
Хавбек петербургского "Зенита" Эмилиано Ригони может вернуться на родину, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:18
Авто
Полноприводная легковушка Suzuki SX4 — чем она хороша?
Преданность самурая Suzuki SX4 первого поколения неплохо продавался в России, поэтому таких авто довольно много на дорогах.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на Балтике
Испанские СМИ опубликовали видео того, как российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с авианосцем Juan Саrlоs I в Балтийском море.
Обновлено вчера в 06:14
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения
18 июня весь день Максим Галкин принимал поздравления.
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия
Карлоса Гона подозревают в присвоении свыше $3 млн из средств Renault
Экс-главу альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлоса Гона подозревают в присвоении порядка $3,25 млн из президентского фонда Renault, который использовался для выплаты вознаграждений, пишет газета The Asahi Shimbun в воскресенье, 23 июня.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Стивен Сигал попробовал башкирский кумыс
Актер станцевал башкирский танец с юной жительницей Сибая, а также попробовал кумыс.
Обновлено вчера в 13:20
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено вчера в 17:41
Армия и оружие
National Interest предупредил о риске ядерной войны
Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приближает на один шаг ядерную войну с Пакистаном, пишет National Interest.
Обновлено в 00:02
Общество
«Свеча памяти» объединила тысячи свердловчан
В Свердловской области мемориальная традиционная акция «Свеча памяти» объединила тысячи человек.
Обновлено в 01:21
Авто
Названы автомобильные марки с самыми преданными «фанатами»
Эксперты изучили автомобильные пристрастия российских водителей и выяснили, что больше всего они привязываются к "Бумерам" и "Ладам".
Обновлено в 04:00