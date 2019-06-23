Политика

Трамп опроверг отмену приказа об ударе по ИрануИзвестия 20:40

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе. Об этом глава Белого дома заявил на странице в Twitter.
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Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану

Известия20:40

Трамп: Я не отзывал удар по Ирану

Life.ru20:37

Трамп опроверг остановку удара по Ирану

Lenta.ru19:42

Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану

RT на русском19:50

Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану

ТАСС19:38

Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану

РИА Новости19:37

Трамп опроверг отмену приказа о ракетном ударе по Ирану

РБК19:20
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Происшествия

Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.
Обновлено в 21:12
Шоу-бизнес

Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

Бари Алибасов, появившийся в субботу в эфире программы "Привет, Андрей!", заехал на сцену шоу в инвалидной коляске.
Обновлено в 11:36
Кино

Слух: сёстры Вачовски станут режиссёрами нового фильма во вселенной «Матрицы»

Как пишет портал Discussing Film, сёстры Вачовски всё-таки работают над новым фильмом во вселенной «Матрицы».
Обновлено в 13:46
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Забайкалье

Четыре человека стали жертвами ДТП в Забайкальском крае, еще шестеро, в том числе двое детей, получили травмы.
Обновлено в 12:03
Космос

NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе

Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете.
Обновлено в 20:16
Происшествия

В Пензенской области три человека погибли в ДТП

Пять автомобилей столкнулись в субботу на трассе в Пензенской области, в результате три человека погибли, еще двое, в том числе шестилетний ребенок, пострадали, сообщила пресс-служба областного УГИБДД.
Обновлено в 16:57
Армия и оружие

Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР

Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено в 20:57
Футбол

«Торпедо» одержало разгромную победу над старейшей командой мира

Московское «Торпедо» крупно обыграло старейшую команду мира «Шеффилд» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:41
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено в 17:41
Общество

В выходные в Рязани ожидается сильная жара

В грядущие выходные, 22 и 23 июня, в Рязанской области ожидается жаркая погода и небольшие кратковременные дожди.
Обновлено вчера в 03:47
Политика

Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

Обновлено вчера в 21:13
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

На сайте Министерства обороны РФ появился раздел, посвященный защитникам Брестской крепости в первые дни Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 23:14
Кино

Акула-убийца из «Челюстей» ожила

Модель акулы-убийцы из фильма "Челюсти" отреставрировали и передали в музей.
Обновлено в 19:41
Армия и оружие

Стало известно об атаках на три американских беспилотника в Сирии

Обновлено в 01:42
Политика

Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.
Обновлено в 14:50
Политика

Зеленский призвал предотвратить новые войны

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года и длилась 1418 дней, завершившись 9 мая 1945 года.
Обновлено в 05:05
Авто

УАЗ показал неизвестные версии «Хантера»

Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.
Обновлено в 14:38
Происшествия

В Китае пьяный мужчина въехал на внедорожнике в толпу пешеходов

Мужчина на внедорожнике въехал в толпу пешеходов в китайском городе центрального подчинения Чунцин в центральной части страны, в результате погибли четыре человека, более 10 пострадали, говорится в заявлении местной полиции.
Обновлено в 21:42
Политика

На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси

Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Политика

Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Гаджеты

В Китае началось производства восьмиядерного процессора Zhaoxin KX-6000, соответствующего по производительности Intel Core i5-7400

Еще во время анонса говорилось о том, что производительность этого CPU соответствует производительности Intel Core i5 седьмого поколения, а сейчас стало известно, о какой именно модели CPU Intel шла речь – Core i5-7400.
Обновлено в 15:39
Футбол

Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки

В Сан-Паулу завершился матч третьего тура группового этапа Кубка Америки 2019 года между Бразилией и Перу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:55
Политика

Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией

Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
Обновлено в 10:03
Политика

Россияне не торопятся отменять забронированные туры в Грузию

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что на данный момент российские туристы не торопятся отменять забронированные туры в Грузию.
Обновлено в 21:26
Авто

Гранта без гарантий

Из всего оптимизированного грантосемейства экс-Калины нравятся мне больше, чем, собственно, Гранты.
Обновлено в 16:33
Здоровье

Раскрыты 5 причин вздутия живота

Медики из Великобритании раскрыли 5 причин вздутия живота. Этот список включает в себя переедание.
Обновлено в 09:31
Происшествия

В США пикап врезался в колонну мотоциклистов, погибло семь человек

В американском штате Нью-Гемпшир водитель пикапа Dodge 2500 влетел на большой скорости в колонну мотоциклистов, которые ехали по дороге в противоположном направлении, передаёт телеканал CNN.
Обновлено в 15:04
Происшествия

Китайский рынок горит в Приморье

Один из старейших китайских приморских рынков загорелся рано утром 23 июня, сообщает DEITA.
Обновлено в 18:53
Экономика

Карлоса Гона заподозрили в присвоении более 3 млн долларов Renault

Экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон подозревается в присвоении около 3,25 млн долларов.
Обновлено в 21:37
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