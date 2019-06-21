Политика

Трамп опроверг отмену приказа об ударе по ИрануИзвестия вчера в 20:40

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе. Об этом глава Белого дома заявил на странице в Twitter.
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"Я не отзывал (приказ нанести - ред.) удар по Ирану, как люди неверно сообщают, а лишь остановил его продвижение вперед на данном этапе", - написал президент США в Twitter
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Обновлено вчера в 06:30
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Обновлено вчера в 12:40
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Обновлено вчера в 17:26
Армия и оружие

О риске ядерной войны предупредил National Interest

Журнал The National Interest предупредил о риске ядерной войны между Индией и Пакистаном.
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Из медицинского центра во Владивостоке эвакуировали почти 100 человек

Благодаря установленной пожарной сигнализации, персонал учреждения своевременно начал эвакуацию.
Обновлено вчера в 23:02
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Путин поручил вывезти россиян из Грузии

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Президент США Дональд Трамп одобрил проведение Пентагоном кибератаки для отключения иранских компьютерных систем, используемых для управления запуском ракет.
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Акула-убийца из «Челюстей» ожила

Модель акулы-убийцы из фильма "Челюсти" отреставрировали и передали в музей.
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