Трамп опроверг отмену приказа об ударе по ИрануИзвестия вчера в 20:40

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе. Об этом глава Белого дома заявил на странице в Twitter.

Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану

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Транспорт Жительницу Уфы озадачила стоимость проезда в общественном транспорте Села на Гостином Дворе в маршрутку №298. Снаружи на окне было написано, что проезд до «Меги» стоит 25 рублей.