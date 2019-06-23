Трамп опроверг отмену приказа об ударе по ИрануИзвестия 20:40

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе. Об этом глава Белого дома заявил на странице в Twitter.

Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану

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