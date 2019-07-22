Политика
Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в ИранеBFM.ru 09:48
Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.
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Сообщение Ирана о поимке шпионов ЦРУ является полностью ложным.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАREGNUM 10:16
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
Политика
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Общество
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Армия и оружие
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Минобороны России проведет переговоры с Китаем о заключении соглашения о военном сотрудничестве.
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Обновлено в 07:04
Энергетика
Газпром продолжит строительство «Южного потока»
В «Газпроме» сообщили, что строительство линейной части газопровода позволит увеличить производительность газотранспортной системы в направлении Краснодарского края и обеспечит растущий спрос на газ в регионе, а так же в Крыму и на Ставрополье.
Обновлено в 04:47
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Глава «Ростеха» доложил президенту о рекордных продажах в оборонке и новых проектах в здравоохранении
Большую работу по линии обороны и гражданской промышленности президент обсудил с директором госкорпорации «Ростех».
Обновлено в 11:39
Политика
В МИД России прокомментировали выборы в Верховную раду
Итоги парламентских выборов на Украине говорят о том, что народ устал от политики запугивания и террора, которая проводилась предыдущими властями страны, заявили в МИД России.
Обновлено в 11:27
Политика
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Национальная полиция задействовала вертолет со специальным подразделением тактико-оперативного реагирования патрульной полиции (ТОР) в Житомирскую область для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на Окружной избирательной комиссии №64 (Коростень).
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Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
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Обновлено в 10:09
Армия и оружие
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Происшествия
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Обновлено в 11:17
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В Липецке неизвестные атаковали бюст Сталина и офис КПРФ
Обновлено в 05:31
Общество
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Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
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Туристы более 12 часов ждут вылета в Анталью из аэропорта Шереметьево
С длительной задержкой рейса AZUR air столкнулись и пассажиры в Анталье.
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Политика
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Обновлено в 07:29
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Rockstar намекнула на выход Red Dead Redemption 2 для РС
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Обновлено в 01:31
Общество
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В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
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