Трамп опроверг активизацию кибератак США против РоссииИзвестия вчера в 21:56

с чего всё началось

Это настоящая измена со стороны когда-то великой газеты, которая так отчаянно пытается придумать какую-то сенсацию, любую сенсацию, даже во вред собственной стране... Кроме того, это неправда. Они являются самыми настоящими трусами и врагами народа.

Происшествия У поезда «Брянск-Москва» на ходу отцепился вагон В Брянской области было задержано на несколько часов отправление поезда на Москву из-за отцепления одного из вагонов во время движения состава.

Здоровье В Новосибирске нянечка детсада умерла от опасной инфекции Накануне в Дзержинском районе Новосибирска умерла младший воспитатель детсада №262.

Финансы Центробанк снизил ключевую ставку Центральный банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5%. Это произошло впервые с марта прошлого года.

Политика Зеленский пробежал через фонтан в Мариуполе Президент Украины Владимир Зеленский пробежался по работающему фонтану в ходе визита в Мариуполь.

Происшествия Число жертв взрыва на танкере в Махачкале выросло до четырех В результате взрыва на танкере в махачкалинском порту погибли четыре человека, говорится в сообщении на сайте компании «Волжское пароходство», которой принадлежит судно.

Происшествия В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.

Армия и оружие В ДНР сообщили о подготовке Киевом возможной провокации В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили о подготовке Киевом возможной вооружённой провокации для срыва соглашения о перемирии в Донбассе, которое планируется рассмотреть на встрече контактной группы в Минске 19 июня.

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