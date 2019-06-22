Трамп определился с кандидатом на пост главы ПентагонаREGNUM вчера в 17:56

Американский президент Дональд Трамп намерен выдвинуть в качестве кандидата на пост главы министерства обороны США Марка Эспера, который с 24 июня будет исполнять обязанности главы военного ведомства, передает телеканал CNN.

Трамп определился с кандидатом на пост главы Пентагона

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