CNN: Трамп определился с кандидатом на пост главы ПентагонаЭкономика сегодня вчера в 20:59

Американский президент Дональд Трамп намерен выдвинуть кандидатуру министра сухопутных войск США Марка Эспера на пост главы Пентагона, по данным телеканала CNN.

CNN: Трамп определился с кандидатом на пост главы Пентагона

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