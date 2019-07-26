Армия и оружие

Трамп оправдал КНДР за очередные ракетные пускиНациональная служба новостей 01:02

Президент США Дональд Трамп прокомментировал запуск двух ракет северокорейскими военными, сообщает RT. В интервью Fox News глава Белого дома заявил, что Пхеньян не проводил ядерные испытания, всего лишь запустил две ракеты малой дальности.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Трамп не увидел ничего необычного в запуске КНДР двух ракет

РБК01:11

Трамп заявил, что позитивно оценивает контакты с Ким Чен Ыном, несмотря на запуски в КНДР

ТАССвчера в 23:52

Трамп оценил ракетные пуски КНДР

RT на русском00:18

Трамп прокомментировал пуски северокорейских ракет

Российская газета00:09

Трамп не исключил изменения его «хороших отношений» с Ким Чен Ыном

Интерфакс01:02

Трамп заступился за Северную Корею после пуска ракет

РИА Новостивчера в 23:50

Трамп не увидел ничего страшного в пусках северокорейских ракет

РЕН ТВвчера в 23:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:59, Вашингтон
Политика

Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400

Эрдоган призвал Вашингтон к взвешенному диалогу. Поставки российских зенитно-ракетных комплексов в Турцию начались 15 июля.
Обновлено в 05:38
Политика

Россия передумала лишать Украину газа

Ранее сообщалось, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Обновлено в 04:13
Политика

Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия

Обновлено в 00:23
Политика

Моряки задержанного Украиной танкера вернулись в Россию

Моряки задержанного Украиной российского танкера Nika Spirit вернулись в Россию и едут домой.
Обновлено в 05:11
Экономика

Акции «Газпрома» подорожали на более чем 7%

Акции компании «Газпром» в ходе торгов поднялись в цене на 7,3% до 234,99 руб./шт.
Обновлено в 05:12
Политика

Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения

Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено вчера в 08:32
Общество

Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата

Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.
Обновлено в 03:29
Здоровье

О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты

Эксперты советуют отказаться от употребления аспирина в качестве профилактики болезней сердца. Однако отказываться нужно постепенно.
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия

Копии паспортов нашли на свалке в Петербурге

Свалка незаконная Между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной на незаконной свалке горожане нашли копии паспортов, печати организаций и другие важные документы, которые не должны попадаться на глаза посторонним.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес

Кенсингтонский дворец прокомментировал морщины и ботокс Кейт Миддлтон

Началось все с того, что некий лондонский косметолог опубликовал в Instagram фото Кейт с морщинами и без них - а-ля "до/после".
Обновлено в 01:53
Политика

Польша направит приглашение Путину на годовщину освобождения Освенцима

Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.
Обновлено в 05:01
Общество

Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве

Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57
Политика

В партии Зеленского призвали повременить с реформами

Лидер украинской президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал, что в планах у его политической силы есть открытие рынка земли, введение страховой медицины, создание накопительной пенсионной системы и развитие конкурентного образования.
Обновлено в 03:06
Технологии

Создан инструмент для комплексного анализа блокчейн-платформ

Результаты анализа могут быть полезны: - разработчикам для выбора конкретной платформы распределенных реестров и создания приложений, - аналитикам рынка для оценки перспектив развития платформ, - тем, кто хочет внедрить распределенные реестры в производство и бизнес, - создателям и распространителям криптовалют.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Россиянин в шутку уронил возлюбленную с балкона и убил ее

Обновлено в 05:15
Происшествия

Подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке признал вину

Обновлено в 02:07
Общество

Массовая гибель пчел зафиксирована в Томской области

Массовая гибель пчел зафиксирована еще в одном российском регионе: в Россельхознадзор начали поступать жалобы от пчеловодов Томской области.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес

Собчак ответила Шнурову откровенным видео

Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
Обновлено вчера в 03:57
Происшествия

В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами

Охрана Мосгоризбиркома вынесла накануне диван, на котором в этот момент сидела оппозиционер Любовь Соболь, для того чтобы «вытряхнуть клопов и паразитов».
Обновлено в 04:09
Экономика

В Nord Stream 2 AG призвали суд ЕС отменить дискриминационные меры

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG обратилась в суд Европейского союза с просьбой отменить дискриминационные меры в отношении проекта.
Обновлено в 05:04
Общество

Футболисту Тарасову запретили выезд за границу и закрыли счета

Обновлено в 05:10
Происшествия

Укравшая в Москве 41 млн рублей кассир могла сбежать за границу

Укравшая 41 миллион рублей кассир могла покинуть территорию России.
Обновлено в 03:00
Общество

Британский регулятор оштрафовал RT на 200 тысяч

Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал RT на сумму 200 тысяч фунтов стерлингов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:29
Музыка

Бузова упала на фестивале «Жара» и повредила ногу

Телеведущая, певица Ольга Бузова рассказала, что, когда выступала на фестивале "Жара" в Баку, упала и разбила ногу.
Обновлено в 04:17
Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group составят конкуренцию «Яндексу»

Как будут складываться отношения игроков рынка после создания нового проекта На рынке доставки еды и такси появится новый игрок: Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие.
Обновлено вчера в 15:01
Наука

Беспроводные имплантаты позволили пациентам управлять протезом руки

Обновлено вчера в 18:40
Кино

Вышел трейлер продолжения «Zомбилэнда»

Лента выйдет в прокат 24 октября. Картина «Добро пожаловать в Zомбилэнд» вышла в 2009 году.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Полиция занялась бандой подростков, терроризирующих жителей Мещеры

Обновлено вчера в 08:45
Армия и оружие

Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России

Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика

Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
ещё по теме
Главное