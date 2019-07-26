Армия и оружие
Трамп оправдал КНДР за очередные ракетные пускиНациональная служба новостей 01:02
Президент США Дональд Трамп прокомментировал запуск двух ракет северокорейскими военными, сообщает RT. В интервью Fox News глава Белого дома заявил, что Пхеньян не проводил ядерные испытания, всего лишь запустил две ракеты малой дальности.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:59, Вашингтон
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