Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке ГренландииРИА Новости вчера в 17:03
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании. По словам Трампа, он интересовался этим вопросом "стратегически". "Это не номер один в повестке дня", - подчеркнул глава Белого дома.
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«По сути, это крупная сделка с недвижимостью». Трамп подтвердил интерес к покупке Гренландии
Телеканал 360°вчера в 17:51
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:28, Ашберн
Энергетика
Трутнев призвал допустить иностранцев к освоению шельфа Арктики
По информации, изложенной в письме вице-премьером, с 2012 года право доступа к разработке шельфа Арктики имеют только российские госкомпании с пятилетним опытом работы (то есть «Газпром» и «Роснефть»), которые получили 69 лицензий на разведку и добычу нефти и газа, с обязательством пробурить 86 скважин за 20 лет.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Под Ульяновском подросток убил всю свою семью
Накануне, 18 августа, в Ульяновской области 16-летний подросток убил 5 членов своей семьи, в том числе двух 4-летний детей.
Обновлено в 01:31
Общество
Минздрав предложил создать физкульт-брейки на работе
Минздрав России предложил работодателям устраивать физкульт-брейки для сотрудников. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:39
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Наука
Ученые нашли способ выбирать пол будущего ребенка
Японские ученые из Университета Хиросимы научились комбинировать набор хромосом для определения пола будущего живого существа, сообщает Plos One.
Обновлено 17 августа в 22:42
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Теннис
Медведев вошел в топ-5 рейтинга ATP и чемпионской гонки
Российский теннисист Даниил Медведев вошел в топ-5 обновленного рейтинга ATP.
Обновлено в 01:54
Культура
Михаил Боярский и Валерия стали новыми наставниками шоу «Голос-60+»
Известные певицы Пелагея и Валерия, культовый актер Михаил Боярский и мэтр российской эстрады Лев Лещенко согласились стать наставниками популярного музыкального шоу «Голос-60+».
Обновлено в 04:09
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В освидетельствовании виновника страшной аварии на Малышева нашли множество ошибок
Обновлено в 02:41
Экономика
Глобально август для роста потерян
Подвела статистика по Европе и Китаю (к примеру, Китай сообщил о неожиданном падении роста промышленного производства до более чем 17-летнего минимума).
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
Сирийские военные отбивают город Хан-Шейхун в Идлибе от террористов
Сирийские правительственные войска после сражения с боевиками экстремистских организаций «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) впервые с 2014 года смогли пробиться на территорию города Хан-Шейхун в провинции Идлиб.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В Петербурге восьмилетний мальчик выстрелил себе в руку
Обновлено в 04:18
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено вчера в 19:50
Экономика
Выявлены регионы России с самым доступным бензином
Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям.
Обновлено вчера в 21:23
Армия и оружие
Взрыв под Северодвинском: станции мониторинга радиации не дают данные
Как отметил Зербо, станции в Дубне и Кирове перестали передавать информацию через два дня после взрыва 8 августа на военном полигоне ВМФ России под Северодвинском в Архангельской области.
Обновлено в 03:56
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Экономика
ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяц
Срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц — с 1 сентября на 1 октября.
Обновлено в 03:47
Футбол
«МЮ» готов заплатить Рохо, чтобы он ушел
29-летний Маркос Рохо в прошедшем сезоне отыграл восемь матчей за «МЮ» во всех турнирах.
Обновлено в 03:19
Экономика
Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
Для производителей в России нормативы утилизации товаров и упаковки могут вырасти до 100%.
Обновлено в 03:03
Общество
Умная полка появится в библиотеке Москвы
Первая умная полка появится в начале 2020 года в Центральной библиотеке № 197 имени Ахматовой.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Экономика
В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань
Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.
Обновлено в 03:34
Политика
Донецкий железнодорожный вокзал возобновил свою работу
Напомним, вокзал прекратил свою работу в августе 2014 года из-за обстрелов со стороны боевиков ВСУ.
Обновлено в 01:39
Игры
Nvidia показала, как выглядит графика Minecraft с трассировкой лучей на ПК
В ходе выставки Gamescom 2019 представители корпораций Microsoft и Nvidia сделали анонс обновления для старой игры Minecraft, добавляющего в игру официальную поддержку трассировки лучей.
Обновлено в 03:59
Происшествия
В Нижегородской области пропала пятилетняя девочка
Обновлено в 04:01
Политика
Филарет заявил о желании Константинопольского патриарха ликвидировать Киевскую патриархию
Константинопольский патриарх Варфоломей считает необходимым как можно скорее ликвидировать Киевскую патриархию, заявил председатель Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет.
Обновлено в 03:30