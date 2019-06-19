Политика

Трамп объявил об официальном начале своей новой президентской кампанииРИА Новости вчера в 20:58

Президент США Дональд Трамп официально объявил во вторник о намерении баллотироваться на второй президентский срок на выборах 2020 года.
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Главные новости к утру 19 июня

Коммерсантъ00:05

«Со всем пылом наших сердец». Трамп объявил о начале президентской кампании

ТАССвчера в 23:41

Трамп официально объявил о решении баллотироваться на второй срок

News.ruвчера в 21:13

Трамп официально объявил о решении баллотироваться на второй срок

Известиявчера в 21:11

Трамп официально объявил о намерении баллотироваться в президенты на второй срок

Эхо Москвы00:16

Эксперт оценил шансы Трампа на переизбрание

РИА Новостивчера в 21:15

Трамп официально заявил, что будет баллотироваться на второй президентский срок в 2020 году

Вести.Ruвчера в 21:28
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 01:03, Вашингтон
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Ксения Бородина высказалась о брачных контрактах

Обновлено вчера в 20:27
Общество

В Японии запретили физическое наказание детей

Японский парламент одобрил проект закона, который запрещает применять физические наказания по отношению к детям.
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Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали

Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.
Обновлено в 00:38
Политика

Зеленский и Меркель обсудили условия снятия санкций против России

Обновлено вчера в 08:39
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Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления

Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В результате землетрясения в Японии пострадали 15 человек

В результате землетрясения, которое произошло на севере Японии, пострадали 15 человек, сообщает Kyodo со ссылкой на спасателей.
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия

Суд оштрафовал жительницу Северной Осетии за видео со стрельбой

Обновлено вчера в 18:30
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено вчера в 12:18
Происшествия

В Лондоне убили россиянина Глеба Стального

Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено вчера в 20:30
Политика

Мадуро оценил покушение на него в $20 млн

Обновлено вчера в 23:50
Экономика

Еврокомиссия объявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России

Согласно выводам Еврокомиссии, санкции ЕС против России (и ответное эмбарго со стороны России на импорт продовольствия из Европы) оказали сдержанное влияние на европейскую экономику, а производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Четверть россиян выступила против сожительства

Около трети считают, что сожительство негативно влияют на семейную сферу и воспитание детей, а 23% назвали «положительным» влияние совместного проживания без брака на семейную ситуацию в стране.
Обновлено в 00:58
Наука

Космонавты отказываются сдавать спермограмму в космосе

Российские ученые не могут провести исследования по изучению влияния факторов космического полета на сперматогенез из-за нежелания российских космонавтов сдавать биоматериал, рассказала в интервью РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.
Обновлено в 00:05
Экономика

Кудрин назвал сверхострую проблему России

Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено вчера в 16:54
Шоу-бизнес

Дарья Сагалова похвасталась дородовой фигурой в бикини

Звезда российских сериалов достаточно быстро пришла в дородовую форму.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия

Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом

Футболист Александр Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом Кириллом.
Обновлено вчера в 22:54
Общество

Во Владивостоке суд оштрафовал отловщиков косаток на 37,6 млн

В среду Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал за нарушения правил рыболовства на 37,6 миллиона рублей одну из компаний, занимавшихся отловом косаток, которые настоящее время содержатся в бухте средняя в Приморском крае, сообщает РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:58
Наука

Обратимый суперклей на основе слизи улиток способен выдержать вес человека

По словам Шу Яна, слизь улиток обладает всеми необходимыми свойствами: когда улитки перемещаются, она очень вязкая, а после высыхания становится весьма прочной.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия

Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку

В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Происшествия

В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь

В Испании задержаны двое украинцев и двое испанцев, обвиняемые в принуждении к проституции женщин из стран Восточной Европы.
Обновлено вчера в 17:19
Наука

Назван популярный продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин

Употребление двух и более порций натурального йогурта в неделю снижает риск развития аденомы, которая может предшествовать появлению рака кишечника.
Обновлено в 00:18
Шоу-бизнес

Вадим Галыгин в третий раз стал отцом

Вадим Галыгин опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram новость, рассказав, что в третий раз стал отцом.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

В Кемерове нашли пропавшего 27-летнего мужчину

В Кемерове завершились поиски пропавшего без вести Алексея Шевцова. 27-летнего мужчину обнаружили днём 18 июня в частном секторе города.
Обновлено в 00:43
Политика

Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России

Обновлено вчера в 22:32
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящие из русских поговорок, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:56
Экономика

В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями

В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия

ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили

В музее "Собрание" бизнесмена и вице-президента РСПП Давида Якобашвили в Москве на улице Солянка начался обыск, который проводят оперативники ФСБ.
Обновлено вчера в 07:45
Общество

Депутат подал заявление на активистов антиалкогольного движения

Муниципальный депутат Басманного района Москвы Виктор Котов подал заявление в прокуратуру на активистов движения «Лев против» с просьбой проверить законность деятельности этого объединения.
Обновлено вчера в 21:47
Наука

Фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

В мире зафиксирован первый случай смерти пациента после фекальной трансплантации.
Обновлено 17 июня в 03:20
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