Трамп объявил об официальном начале своей новой президентской кампанииТАСС вчера в 21:15

Мы здесь по единственной причине, и причина эта такова: Америке нужно еще четыре года президентства Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил об официальном начале кампании с целью переизбрания на предстоящих в 2020 году выборах. Американский лидер выступает перед сторонниками в городе Орландо (штат Флорида), трансляцию ведут центральные телеканалы.

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Общество ГД приняла в I чтении проект о «дачной амнистии» до 1 марта 2022 года Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении проект закона, которым предлагается восстановить "дачную амнистию" до 1 марта 2022 года и расширить ее действие.

Происшествия Украинца, которого разыскивает Интерпол, задержали в Крыму ИА «Ореанда-Новости» Российские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался въехать в Республику Крым.

Политика На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук Депутат Верховной рады Украины от фракции "Народный Фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил украинский парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.

Энергетика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору "Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.

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Технологии Владелец магазинов re:Store и Nike будет сдавать смартфоны в лизинг Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя Inventive Retail Group, Inventive DLM будет также управлять IT-инфраструктурой своих клиентов и поставлять им программное обеспечение, оказывая им DaaS-услуги (Device-as-a-Service, устройство как сервис).

Армия и оружие Bellingcat назвала имена 12 причастных к крушению Boeing в Донбассе Группа Bellingcat опубликовала расследование, в котором назвала имена 12 человек, которые, по ее данным, причастны к крушению Boeing 777 в Донбассе в 2014 г. Свои выводы группа строит на перехваченных после катастрофы телефонных переговорах, которые публиковали Совместная следственная группа (JIT) во главе с Нидерландами и Служба безопасности Украины (СБУ).

Происшествия На станции метро «Невский проспект» временно отключился свет Утром 19 июня на станции петербургского метро "Невский проспект" отключилось освещение, сообщают очевидцы в соцсети.

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