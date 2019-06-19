Политика
Трамп объявил об официальном начале своей новой президентской кампанииТАСС вчера в 21:15
Президент США Дональд Трамп во вторник объявил об официальном начале кампании с целью переизбрания на предстоящих в 2020 году выборах. Американский лидер выступает перед сторонниками в городе Орландо (штат Флорида), трансляцию ведут центральные телеканалы.
Читать в источнике
Оценить21
Мы здесь по единственной причине, и причина эта такова: Америке нужно еще четыре года президентства Дональда Трампа.
— Майк Пенс, американский политикИнтерфакс вчера в 20:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 07:03, Вашингтон
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Обновлено в 06:05
Футбол
Неймар сообщил президенту «ПСЖ» о намерении вернуться в «Барселону»
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил президенту французского футбольного клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем желании вернуться в "Барселону".
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
После программ о Жанне Фриске на ТВ Шепелев заявил о травле
Шоумен Дмитрий Шепелев, вдовец певицы Жанны Фриске, пожаловался на "коллапс" в своем инстаграме.
Обновлено в 03:22
Экономика
Россияне чаще стали покупать водку в небольшой таре
В кризис люди чаще выпивают в одиночестве, потому и берут емкость поменьше, говорит Дробиз, не стоит связывать это только с экономией: бутылка 0,5 л обойдется дешевле, чем две по 0,25 л.
Обновлено вчера в 17:57
Общество
ГД приняла в I чтении проект о «дачной амнистии» до 1 марта 2022 года
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении проект закона, которым предлагается восстановить "дачную амнистию" до 1 марта 2022 года и расширить ее действие.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Украинца, которого разыскивает Интерпол, задержали в Крыму
ИА «Ореанда-Новости» Российские пограничники задержали гражданина Украины, который пытался въехать в Республику Крым.
Обновлено в 06:55
Политика
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Народный Фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил украинский парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 06:50
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.
Обновлено вчера в 14:16
Авто
Lada Xray Cross с иностранным мотором и вариатором встал на конвейер
На АвтоВАЗе 19 июня 2019 года началось производство новой модификации Lada Xray Cross с мотором Альянса и бесступенчатым вариатором.
Обновлено в 06:20
Технологии
Владелец магазинов re:Store и Nike будет сдавать смартфоны в лизинг
Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя Inventive Retail Group, Inventive DLM будет также управлять IT-инфраструктурой своих клиентов и поставлять им программное обеспечение, оказывая им DaaS-услуги (Device-as-a-Service, устройство как сервис).
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
Bellingcat назвала имена 12 причастных к крушению Boeing в Донбассе
Группа Bellingcat опубликовала расследование, в котором назвала имена 12 человек, которые, по ее данным, причастны к крушению Boeing 777 в Донбассе в 2014 г. Свои выводы группа строит на перехваченных после катастрофы телефонных переговорах, которые публиковали Совместная следственная группа (JIT) во главе с Нидерландами и Служба безопасности Украины (СБУ).
Обновлено в 06:19
Происшествия
На станции метро «Невский проспект» временно отключился свет
Утром 19 июня на станции петербургского метро "Невский проспект" отключилось освещение, сообщают очевидцы в соцсети.
Обновлено в 01:40
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Глушаковым
Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:31
Общество
Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева
Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Футбол
ФК «Ростов» представил новую форму на следующий сезон
Футбольный клуб «Ростов» показал форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2019/20.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Подмосковье частично обрушился мост через реку Лама
Около подмосковного Волоколамска частично обрушился мост через реку Лама, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 06:35
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Больная раком Яковлева обратилась к поклонникам
Обновлено в 03:25
Экономика
Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 03:29
Наука
На Филиппинах ученые нашли поедающего камень корабельного червя
Странные корабельные черви, обнаруженные биологами из Соединенных Штатов Америки на Филиппинах, питаются не древесиной, как их сородичи, а камнями.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Медведчук рассказал о срыве обмена Сенцова из-за убийства Захарченко
Договоренность об обмене осужденных между Россией и Украиной, включая украинского режиссера Олега Сенцова, почти была достигнута, сообщил глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медвечук.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапируют поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию, находящуюся в одной из ближайших к Москве областей.
Обновлено вчера в 11:33
Технологии
Правообладатели смогут удалять домены пиратов из поиска
Поисковые системы будут вносить в реестр для удаления не только ссылки на страницы с пиратским контентом, но и доменные имена ресурсов, которые несколько раз были уличены в пиратстве.
Обновлено в 03:33