Политика
Трамп не хочет торопиться в переговорах с КитаемВести.Ru вчера в 08:59
Торговые переговоры США с Китаем проходят весьма благоприятным образом, и нет абсолютно никакой необходимости спешить, сообщил в "Твиттере" американский президент Дональд Трамп.
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Переговоры с Китаем продолжаются в очень дружественной манере — нет абсолютно никакой необходимости спешить — так как тарифы теперь выплачиваются Соединенным Штатам Китаем в размере 25% на товары и продукты стоимостью $250 млрд. Эти массивные платежи идут непосредственно в казну США.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRambler News Service вчера в 13:18
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