Политика
Трамп оценил свой разговор с ПутинымИзвестия 13:36
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У меня был долгий и очень хороший разговор с президентом России Путиным. Как я всегда говорил, ещё задолго до того как началась охота на ведьм, ладить с Россией, Китаем и всеми — это хорошо, а не плохо.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRT на русском 13:18
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Футбол
Сульшер: «Вы удивитесь, если узнаете, кто хочет присоединиться к „МЮ“»
Никто не знает, сможем ли мы оказаться в Лиге чемпионов или нет, но игроки все равно хотят присоединиться к нам.
Обновлено в 13:49
Кино
Режиссёр фильма про Соника пообещал исправить дизайн персонажа
Настолько, что поклонники Соника сами начали перерисовывать героя: После многочисленных жалоб зрителей режиссёр картины Джефф Фаулер у себя в твиттере ответил, что к релизу над дизайном ещё поработают: Спасибо за поддержку.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму
Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива.
Обновлено в 08:32
Общество
В России названы города с самым высоким и самым низким уровнем счастья
Обновлено вчера в 08:40
Финансы
Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года
Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Хоккей
Кузнецов — о критике Черри: клоун, который и существует, чтобы народ смешить
Нападающий сборной России Евгений Кузнецов рассказал об адаптации в команде после переезда из-за океана.
Обновлено в 12:44
Гаджеты
Наушник Apple AirPods продолжил работать внутри желудка
Мужчина из Тайваня во время сна случайно проглотил беспроводной наушник Apple AirPods, при этом устройство продолжило работать даже внутри желудка – сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 13:46
Политика
Россия направила США ноту протеста в связи с приговором Бутиной
Посольство РФ в Вашингтоне направило властям США ноту протеста в связи с «неправомерным» решением суда столичного округа Колумбия в отношении россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 10:07
Политика
Порошенко уволил начальника президентской охраны
Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.
Обновлено в 12:21
Политика
В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге»
В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 10:01
Кино
Гамора из Marvel накрасила губы и стала мемом среди поклонников всего зеленого
Зои поделилась с подписчиками в Instagram видео, где она в гриме Гаморы красит помадой губы в зеленый цвет.
Обновлено в 13:01
Политика
За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди
Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Общество
В Индии число эвакуированных из-за циклона «Фани» достигло 1 млн
В индийском штате Орисса власти эвакуировали свыше 1 млн жителей из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает Hindustan Times.
Обновлено в 00:17
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Алена Шишкова удивила поклонников новым цветом волос и худобой
Нужно сказать, что поклонников удивил не только цвет волос, но и фигура модели.
Обновлено в 09:25
Общество
Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая
Улучшения погоды можно ожидать к 9 мая, сообщили в пятницу ТАСС в центре "Фобос".
Обновлено в 15:04
Происшествия
В Москве квартиру пенсионерки ограбили на 8 млн рублей
Общий ущерб составил более 8,2 млн рублей.
Обновлено в 05:14
Политика
Коломойский высказал Зеленскому первый упрек
Украинский олигарх Игорь Коломойский упрекнул избранного президента Украины Владмира Зеленского в том, что тот хочет встретиться с большим бизнесом "как с колхозом".
Обновлено в 04:47
Происшествия
На Кубани пять человек погибли в ДТП
ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено в 12:49
Шоу-бизнес
Принц Гарри уедет от Меган Маркл накануне родов
По слухам, Маркл не появлялась на публике уже два месяца, а парковка их загородной резиденции давно закрыта.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Глава МВФ пообещала поддерживать Украину
Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард созвонилась с действующим украинским президентом Петром Порошенко в пятницу, 3 мая, сообщила пресс-служба организации.
Обновлено в 15:05
Спорт
Леонова не надела бы откровенный костюм Медведевой
Обновлено вчера в 23:16
Кино
Эмилия Кларк рассказала о финальных эпизодах «Игры престолов»
Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк на шоу Джимми Киммела рассказала о финальных сериях саги.
Обновлено в 11:25
Общество
Глушаков не выпускает свою дочь за границу
Обновлено в 10:47
Армия и оружие
Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия
Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33