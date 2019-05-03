Политика

Трамп оценил свой разговор с ПутинымИзвестия 13:36

Разговор Путина и Трампа состоялся ранее 3 мая.
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Дональд Трамп
У меня был долгий и очень хороший разговор с президентом России Путиным. Как я всегда говорил, ещё задолго до того как началась охота на ведьм, ладить с Россией, Китаем и всеми — это хорошо, а не плохо.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАRT на русском 13:18

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