Политика
Трамп поверил в способность Зеленского договориться с ПутинымРБК 11:41
Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналиста, какие советы он бы дал Зеленскому по общению с Путиным, чтобы остановить конфликт на востоке Украины.
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В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
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Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
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Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина
Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Интерфакс».
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На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии
На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
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Знаменитый хоккеист Артемий Панарин поддержал завтрашнюю акцию протеста в Москве
Знаменитый хоккеист Артемий Панарин поддержал завтрашнюю акцию протеста в Москве.
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Huawei представила собственную операционную систему
Компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на конференции разработчиков в китайской провинции Гуандун.
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Общество
В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев
В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:47
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В Ачинске на горячую линию за сутки поступило около тысячи звонков
Порядка одной тысячи звонков поступило на телефоны горячих линий в Ачинске за минувшие сутки.
Обновлено 06 августа в 23:58
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19-летняя испанская футболистка погибла в ДТП
19-летняя испанская футболистка Альба Фрау скончалась после трагического дорожно-транспортного происшествия на Майорке.
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В Индии разбился еще один истребитель Су-30МКИ
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Вчера в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли два человека, до 15 получили ранения.
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Футбол
«Манчестер Сити» назвал нового капитана команды
«Манчестер Сити» объявил о назначении нового капитана команды. Им стал полузащитник Давид Силва.
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Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов
Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
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Захарова оценила пропуск Украиной российского самолета
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В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»
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Неизвестный повредил картину в галерее Шилова в Москве
Злоумышленник повредил картину "Портрет художника Суздальцева" Александра Шилова в галерее художника на Знаменке в центре Москвы.
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Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
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