Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборонуГазета.Ru 17:13

Американский президент Дональд Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки.

Трамп оценил расходы США, России и КНР на оборону

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