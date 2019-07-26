Армия и оружие
Трамп оправдал КНДР за очередные ракетные пускиНациональная служба новостей 01:02
Президент США Дональд Трамп прокомментировал запуск двух ракет северокорейскими военными, сообщает RT. В интервью Fox News глава Белого дома заявил, что Пхеньян не проводил ядерные испытания, всего лишь запустил две ракеты малой дальности.
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Президент США Дональд Трамп выступил на фоне измененного символа президента США. Об этом сообщает Washington Post.
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Обновлено вчера в 11:42
Политика
Зеленский и Трамп поговорили по телефону
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
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Освободить моряков с задержанного в Измаиле танкера недостаточно, Украина должна вернуть судно, уверен член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
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Ранее президент Владимир Путин поручил правительству до 1 октября внести в законодательство изменения, предполагающие, что с 1 января 2020 года выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, будут увеличены до уровня прожиточного минимума для детей в регионе.
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