Армия и оружие

Трамп оправдал КНДР за очередные ракетные пускиНациональная служба новостей 01:02

Президент США Дональд Трамп прокомментировал запуск двух ракет северокорейскими военными, сообщает RT. В интервью Fox News глава Белого дома заявил, что Пхеньян не проводил ядерные испытания, всего лишь запустил две ракеты малой дальности.
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Трамп не увидел ничего необычного в запуске КНДР двух ракет

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Трамп не исключил изменения его «хороших отношений» с Ким Чен Ыном

Интерфакс01:02
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
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Строящийся рядом с Большим адронным коллайдером (БАК) жилой комплекс получит встроенную геотермальную энергетическую систему.
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В четверг, 25 июля, «Перекрёсток» опубликовал альбом группы «Перек» под названием Dacha.
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СК задержал бывшего главу правительства Астраханской области

Следователи задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
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Политика

В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко

Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Политика

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Великобритания вводит дополнительное положение о контроле над экспортом подводных аппаратов в Россию, сообщает 26 июля RT.
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Трамп выступил на фоне двуглавого орла

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В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами

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Две стопроцентные «дочки» «Газпрома», нидерландская Gerosgaz Holdings B.V. и кипрская Rosingaz, завершили сбор заявок от инвесторов на покупку 2,93% материнской компании.
Обновлено вчера в 11:42
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Зеленский и Трамп поговорили по телефону

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
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Галкин рассказал о «первом крупном выезде велосипедиста Гарри»

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram поделился видеозаписью, где главным действующим лицом стал его пятилетний сын Гарри.
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Освободить моряков с задержанного в Измаиле танкера недостаточно, Украина должна вернуть судно, уверен член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
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