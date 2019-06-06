Политика
Трамп оценил переговоры с Мексикой по пошлинам и миграцииRT на русском 19:39
Представители США и Мексики достигли прогресса на переговорах в Вашингтоне по проблеме иммиграции, встреча продолжится в четверг, 6 июня. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
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Наука
Камчатке угрожает извержение мощного вулкана
Обновлено в 14:55
Происшествия
В японском метро поезд сошел с рельсов
В городе Иокогама, расположенном рядом с Токио, на одной из линий метро поезд сошел с рельсов.
Обновлено в 21:59
Политика
Путин и Си Цзиньпин приняли два совместных заявления
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров, которые прошли в Кремле, приняли два совместных заявления по партнёрству двух стран и по международным темам, передаёт ТАСС.
Обновлено в 11:27
Политика
Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины
Обновлено в 17:13
Политика
Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на Порошенко
Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила МИД страны в работе на экс-главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 13:59
Транспорт
Минтранс призвал увеличить персонал по обработке багажа в Шереметьеве
«Руководству аэропорта настоятельно рекомендовано максимально быстро наладить все технологические процессы обслуживания и обработки багажа и при необходимости увеличить количество квалифицированного персонала на всех проблемных участках», — приводит ТАСС заявление сотрудника министерства.
Обновлено в 12:45
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Политика
Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса
Бывший президент Украины и глава контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма предложил снять с региона экономическую блокаду.
Обновлено в 19:59
Общество
Минобор проверил жалобу на перегибы с досмотром на ЕГЭ в Забайкалье
Жалоба на «перегибы с досмотром» школьников на ЕГЭ в Могойтуйском районе Забайкалья не подтвердилась, сообщили 6 июня «МК в Чите» в пресс-службе регионального Минобра.
Обновлено в 22:08
Общество
В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС
Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.
Обновлено вчера в 13:09
Общество
Экс-участник группы «На-На» сообщил о состоянии Бари Алибасова
Музыкальный продюсер Бари Алибасов, который 4 июня получил ожоги пищевода, находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 18:35
Наука
Самолёт будущего: V-образный пассажирский лайнер изменит авиацию
Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено в 15:21
Общество
Из-за глобального потепления цивилизация придет к упадку к 2050 году
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
ФСБ задержала начальника колонии в Копейске
Сотрудники УФСБ по Челябинской области 5 июня задержали начальника исправительной колонии №15 (ИК-15) в Копейске Владимира Ульянова по подозрению в получении взяток от заключенных.
Обновлено в 13:35
Политика
Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Москву
Как Червоненко рассказал в эфире телеканала NewsOne, отношения между странами ухудшились как раз из-за того, что "власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией".
Обновлено в 22:17
Наука
Одна рука с шестью пальцами заменила две с пятью
Ученые провели исследование двух людей с шестью пальцами на руках, дополнительный палец которых находился между большим и указательным.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Сенатор предложил способ возвращения Крыма Украине
Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины.
Обновлено в 22:37
Происшествия
Польская комиссия осмотрела детали Ту-154 Качиньского
На аэродроме Смоленск-Северный завершился очередной осмотр фрагментов разбившегося в 2010 году самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский.
Обновлено в 16:16
Технологии
Покупателей кроссовок нашли по именам
Базы клиентов Street Beat и Sony Centre оказались в открытом доступе Компания DeviceLock обнаружила в открытом доступе базу с данными покупателей магазинов Sony Centre и сети спортивной одежды Street Beat, управляющихся Inventive Retail Group (IRG).
Обновлено в 18:09
Экономика
СМИ обвинили российское электричество в массовых сокращениях в Эстонии
Эстонские СМИ обвинили Россию в сокращении рабочих мест в стране.
Обновлено в 22:37
Общество
Губернатор отменил закупку зонтов для правительства Прикамья
Губернатор Пермского края Максим Решетников дал распоряжение отменить закупку зонтов для кабмина края.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Обвиняемый в убийстве спецназовца арестован
Ранее сообщалось, что суд арестовал бармена по делу об убийстве спецназовца в драке.
Обновлено в 13:16
Происшествия
Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
Несколько аварий произошли на объездной трассе во Владивостоке из-за густого тумана, трасса перекрыта, сообщает УМВД России по Приморскому краю.
Обновлено в 22:35
Политика
Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено в 21:27
Гаджеты
80 млн владельцев Huawei обновили прошивку смартфонов до EMUI 9
В России ряд моделей смартфонов Huawei уже обновились до EMUI 9. Версиям P10+, P10, Mate 20 Lite, NOVA 3i, P smart 2019, P20 Lite, Y9 еще предстоит пройти эту процедуру.
Обновлено в 16:04
Армия и оружие
В Идлибе террористы готовят провокации с химоружием, заявили в МИД РФ
Москва озабочена ситуацией в Идлибе, где террористы не оставляют попыток обострить обстановку, готовя провокации с использованием химического оружия, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 07:09
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено в 22:00
Политика
Скворцова опровергла данные Счетной палаты о зарплатах медиков
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала ошибкой данные Счетной палаты о неисполнении указа о повышении средней заработной платы медицинских работников в 50 из 85 регионов.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие
США сообщают о «небезопасном» перехвате их самолета российским Су-35
Пресс-служба Шестого флота ВМС США назвала «безответственными» действия российского истребителя Су-35, который 4 июня совершил «небезопасный», по мнению американцев, перехват разведывательного самолета Poseidon над Средиземным морем, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:33