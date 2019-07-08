Политика

Трамп оценил критику посла Британии в свой адресНародные новости вчера в 18:40

Ранее Nation News сообщало, что представители Великобритании считают Дональда Трампа "неумелым" и "небезопасным" политиком. Британское правительство согласилось с такой характеристикой лидера США. Ким Дэррок заявил, что карьера американского президента может закончиться с "позором".
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с чего всё началось
В распоряжении Daily Mail оказались
 телеграммы, отправленные послом Великобритании в США Кимом Дэрроком в Форин офис, в которых он называет президента США Дональда Трампа «ни на что не способным», «некомпетентным» и «небезопасным».
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