Политика
Трамп оценил критику посла Британии в свой адресНародные новости вчера в 18:40
Ранее Nation News сообщало, что представители Великобритании считают Дональда Трампа "неумелым" и "небезопасным" политиком. Британское правительство согласилось с такой характеристикой лидера США. Ким Дэррок заявил, что карьера американского президента может закончиться с "позором".
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с чего всё началось
В распоряжении Daily Mail оказались телеграммы, отправленные послом Великобритании в США Кимом Дэрроком в Форин офис, в которых он называет президента США Дональда Трампа «ни на что не способным», «некомпетентным» и «небезопасным».РБК06 июля в 21:28
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Политика
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Обновлено вчера в 22:58
Политика
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Авто
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