с чего всё началось

Ранее Nation News сообщало, что представители Великобритании считают Дональда Трампа "неумелым" и "небезопасным" политиком. Британское правительство согласилось с такой характеристикой лидера США. Ким Дэррок заявил, что карьера американского президента может закончиться с "позором".

Политика «Не грузином и даже не мужчиной» назвали в Грузии оскорбившего Путина Многие жители Грузии критически отнеслись к инциденту с оскорблением российского президента Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави-2".

Происшествия Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.

Политика Соловьев прокомментировал необычное поведение Зеленского В случае же с Зеленским очень многое стало зависеть от команды президента. «Но пока все выглядит печально», – подвел итог Соловьев.

Технологии В Польше найдено древнее захоронение славянки с боевым топором Само захоронение археологи нашли много лет назад, но тогда никто не предал значения тому, что рядом с останками был обнаружен славянский боевой топор, изготовленный на территории Польши.

Политика Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.

Шоу-бизнес Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали ведущими на Первом канале Отечественные артисты Игорь Николаев и Юлия Проскурякова получили место ведущих на Первом канале.

Армия и оружие Узбекистан купит у России истребители Узбекистан намерен приобрести российские сверхманевренные многофункциональные истребители Су-30СМ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.

Политика Оппозиция победила на выборах в Греции Правоцентристская оппозиционная партия «Новая демократия» победила на парламентских выборах в Греции, сообщает Reuters.

Политика Шок украинской пропаганды: Филарет выступил на российском телеканале Филарет пообщался с журналисткой телеканала «Россия-24» Анной Афанасьевой. Специальный репортаж вышел под названием «Ничего святого».

Общество В Тулуне на месте смытых потопом кварталов оборудуют скверы В Иркутской области определяются с площадками под строительство новых домов в населённых пунктах, пострадавших от мощнейшего наводнения.

Кино Джон Уоттс рассказал, кто будет следующим врагом Человека-паука О планах развития сюжетной линии героя режиссер Джон Уоттс рассказал изданию UPROXX 7 июля.

Футбол Маркиньос посоветовал Месси научиться проигрывать Защитник сборной Бразилии Маркиньос прокомментировал скандал с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает Fox Sports Brazil.

Происшествия В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.

Политика Между Россией и Украиной состоится прямой телемост Студии телеканала «Россия 1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».

Авто JAC объявила российские цены на новую модель T6 В сентябре 2019 года китайский JAC привезет в Россию свой новый пикап T6.

Футбол Чичарито может продолжить карьеру в серии А Форвард «Вест Хэма» Хавьер Эрнандес имеет вариант продолжения карьеры в итальянской серии А. Сообщается, что заинтересованность в услугах 31-летнего мексиканца проявляет «Фиорентина».

Футбол Грегг Берхалтер: «Игроки сборной США получили бесценный опыт» Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер рассказал о своих эмоциях после поражения от Мексики (0:1) в финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ.

Энергетика Составлен прогноз по ценам на бензин в России к 2024 году По мнению экспертов, по итогам 2019 года средняя розничная стоимость литра бензина в РФ составит 48,36 рубля.

Общество Калуга отмечает День семьи, любви и верности Сегодня, 8 июля, Калуга отмечает Всероссийский День семьи, любви и верности, установленный в честь святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских.

Общество Циклон и низкое давление накроют Москву В Москву и область придет циклон, который принесет в регион дождь, сообщает портал "Метеоновости".

Происшествия Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Хоккей Александр Пашков: «Атаки на чемпионаты мира крайне выгодны НХЛ» НХЛ крайне выгодно, чтобы главным турниром стал Кубок Стэнли, а остальные соревнования превратились в местечковые кубки ярмарок.

Политика ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2» Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".