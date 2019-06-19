Политика

Трамп объявил об участии в выборах президента США в 2020 годуRT на русском вчера в 21:06

Президент США Дональд Трамп официально заявил, что он намерен баллотироваться на второй срок в рамках выборов лидера Соединённых Штатов в 2020 году. Об этом он заявил во время выступления перед сторонниками во Флориде. Трансляцию выступления Трампа ведёт телеканал Fox News.
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Майк Пенс
Мы здесь по единственной причине, и причина эта такова: Америке нужно еще четыре года президентства Дональда Трампа.
— Майк Пенс, американский политикИнтерфакс вчера в 20:48

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Трамп может повторить

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Вести.Ruвчера в 21:28

Трамп официально объявил о решении баллотироваться на второй срок

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«Со всем пылом наших сердец». Трамп объявил о начале президентской кампании

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Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
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С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности.
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В Японии число пострадавших при землетрясении возросло до 21

В Японии число пострадавших в результате последствий землетрясения, по последним данным, возросло до 21. Об этом информирует телеканал NHK.
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Как сообщает корреспондент The Moscow Post, об этом Кудрин рассказал, выступая в Госдуме с отчетом о работе контрольного ведомства в 2018 году.
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В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ

Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
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Защитник сборной Украины подписал контракт с московским «Динамо»

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Адвокат сообщил, когда Кокорина и Мамаева переведут в колонию

Адвокат полузащитника ФК "Краснодар" Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил о приблизительных сроках этапирования футболиста и его друга Александра Кокорина в колонию.
Обновлено 17 июня в 15:36
Общество

Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге

Федеральный Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге, которую планировали построить к 300-летию города.
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Происшествия

Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьево полицейский уволен

"В ходе проведения проверки установлено, что указанную запись осуществили сотрудники линейного управления в аэропорту Шереметьево управления на транспорте МВД РФ по ЦФО капитан полиции А. В. Вишняков и капитан полиции Кудашов Д. В.", - сказано в ответе на запрос депутата за подписью замглавы МВД Михаила Ваничкина, который Альшевских выложил на своей странице в Facebook.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие

В Совбезе рассказали о новой форме терроризма

Новой формой терроризма стали попытки нападения на объекты береговой инфраструктуры с применением пловцов-диверсантов, способных минировать порты и захватывать суда, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
Обновлено в 03:03
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Дарья Сагалова похвасталась дородовой фигурой в бикини

Звезда российских сериалов достаточно быстро пришла в дородовую форму.
Обновлено вчера в 09:44
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Сценариста «Мастеров ужаса» обвинили в сексуальном насилии

Наибольшую известность сценаристу принесли сериалы «Мастера ужасов» и «Детективное агентство Дирка Джентли».
Обновлено в 03:06
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Челябинский рыбак попросил Владимира Путина разобраться с озерами

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Модернизация аэропорта Домодедово снизила его пропускную способность

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«Бостон» ведёт переговоры с «Хьюстоном» об обмене Капелы

Руководство «Бостон Селтикс» хочет заполучить центрового «Хьюстон Рокетс» Клинта Капелу.
Обновлено в 04:00
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Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев

Полная картина конфликта в селе Чемодановка близ Пензы, где в результате массовой драки один человек погиб и несколько пострадали, установлена, заявил губернатор Иван Белозерцев.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления

Обновлено вчера в 22:00
Энергетика

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено вчера в 14:57
Общество

Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями

У чекистов имеются трехэтажные особняки в поселке клубного типа «Лесная Бухта», который расположен на берегу Истринского водохранилища.
Обновлено в 03:47
Общество

Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы

Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
Обновлено вчера в 16:46
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Кудрин опасается социального взрыва из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин опасается «социального взрыва» из-за прогнозируемого падения уровня жизни в России.
Обновлено вчера в 00:27
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В Москве произошла массовая драка

Обновлено в 00:58
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Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО

Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53
Общество

МЧС предупредило москвичей о жаре до 31 градуса в среду

Воздух в Москве в среду может прогреться до 31 градуса, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России со ссылкой на данные Росгидромета.
Обновлено в 04:57
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Реальные продажи новых автомобилей в мае упали на 18%

Обновлено в 03:59
Политика

В Иране допускают возможность переговоров с Россией о покупке С-400

Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что его страна всегда сотрудничала с Россией в сферах безопасности и обороны В случае необходимости Иран будет вести переговоры с Россией о возможности покупки зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщают РИА Новости со ссылкой на секретаря высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.
Обновлено в 03:38
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Массированный удар по Донецку нанесла Украина

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Пассажиры смогут включать свою музыку в «Яндекс.Такси»

Клиенты «Яндекс.Такси» смогут включать свою музыку в автомобиле.
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