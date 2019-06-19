Трамп объявил об участии в выборах президента США в 2020 годуRT на русском вчера в 21:06

Мы здесь по единственной причине, и причина эта такова: Америке нужно еще четыре года президентства Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп официально заявил, что он намерен баллотироваться на второй срок в рамках выборов лидера Соединённых Штатов в 2020 году. Об этом он заявил во время выступления перед сторонниками во Флориде. Трансляцию выступления Трампа ведёт телеканал Fox News.

Трамп объявил об участии в выборах президента США в 2020 году

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Происшествия Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьево полицейский уволен "В ходе проведения проверки установлено, что указанную запись осуществили сотрудники линейного управления в аэропорту Шереметьево управления на транспорте МВД РФ по ЦФО капитан полиции А. В. Вишняков и капитан полиции Кудашов Д. В.", - сказано в ответе на запрос депутата за подписью замглавы МВД Михаила Ваничкина, который Альшевских выложил на своей странице в Facebook.

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