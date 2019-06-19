Политика
Трамп объявил об участии в выборах президента США в 2020 годуRT на русском вчера в 21:06
Президент США Дональд Трамп официально заявил, что он намерен баллотироваться на второй срок в рамках выборов лидера Соединённых Штатов в 2020 году. Об этом он заявил во время выступления перед сторонниками во Флориде. Трансляцию выступления Трампа ведёт телеканал Fox News.
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Мы здесь по единственной причине, и причина эта такова: Америке нужно еще четыре года президентства Дональда Трампа.
— Майк Пенс, американский политикИнтерфакс вчера в 20:48
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:33, Вашингтон
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному договору
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" вместо транзитного договора заключить контракт на своп газа.
Обновлено вчера в 14:16
Финансы
ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным
С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Японии число пострадавших при землетрясении возросло до 21
В Японии число пострадавших в результате последствий землетрясения, по последним данным, возросло до 21. Об этом информирует телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Счетная палата готовит проверки ряда госкорпораций
Как сообщает корреспондент The Moscow Post, об этом Кудрин рассказал, выступая в Госдуме с отчетом о работе контрольного ведомства в 2018 году.
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Происшествия
В семи субъектах России прошли обыски по делу о финансировании ИГ
Масштабные обыски по делу о финансировании «Исламского государства»* прошли в России, задержаны два человека.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Адвокат сообщил, когда Кокорина и Мамаева переведут в колонию
Адвокат полузащитника ФК "Краснодар" Павла Мамаева Игорь Бушманов сообщил о приблизительных сроках этапирования футболиста и его друга Александра Кокорина в колонию.
Обновлено 17 июня в 15:36
Общество
Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге
Федеральный Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге, которую планировали построить к 300-летию города.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьево полицейский уволен
"В ходе проведения проверки установлено, что указанную запись осуществили сотрудники линейного управления в аэропорту Шереметьево управления на транспорте МВД РФ по ЦФО капитан полиции А. В. Вишняков и капитан полиции Кудашов Д. В.", - сказано в ответе на запрос депутата за подписью замглавы МВД Михаила Ваничкина, который Альшевских выложил на своей странице в Facebook.
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
В Совбезе рассказали о новой форме терроризма
Новой формой терроризма стали попытки нападения на объекты береговой инфраструктуры с применением пловцов-диверсантов, способных минировать порты и захватывать суда, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Дарья Сагалова похвасталась дородовой фигурой в бикини
Звезда российских сериалов достаточно быстро пришла в дородовую форму.
Обновлено вчера в 09:44
Кино
Сценариста «Мастеров ужаса» обвинили в сексуальном насилии
Наибольшую известность сценаристу принесли сериалы «Мастера ужасов» и «Детективное агентство Дирка Джентли».
Обновлено в 03:06
Баскетбол
«Бостон» ведёт переговоры с «Хьюстоном» об обмене Капелы
Руководство «Бостон Селтикс» хочет заполучить центрового «Хьюстон Рокетс» Клинта Капелу.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев
Полная картина конфликта в селе Чемодановка близ Пензы, где в результате массовой драки один человек погиб и несколько пострадали, установлена, заявил губернатор Иван Белозерцев.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Обновлено вчера в 22:00
Энергетика
Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин
Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено вчера в 14:57
Общество
Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями
У чекистов имеются трехэтажные особняки в поселке клубного типа «Лесная Бухта», который расположен на берегу Истринского водохранилища.
Обновлено в 03:47
Общество
Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы
Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
Обновлено вчера в 16:46
Экономика
Кудрин опасается социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин опасается «социального взрыва» из-за прогнозируемого падения уровня жизни в России.
Обновлено вчера в 00:27
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Общество
Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО
Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53
Общество
МЧС предупредило москвичей о жаре до 31 градуса в среду
Воздух в Москве в среду может прогреться до 31 градуса, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России со ссылкой на данные Росгидромета.
Обновлено в 04:57
Авто
Реальные продажи новых автомобилей в мае упали на 18%
Обновлено в 03:59
Политика
В Иране допускают возможность переговоров с Россией о покупке С-400
Секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что его страна всегда сотрудничала с Россией в сферах безопасности и обороны В случае необходимости Иран будет вести переговоры с Россией о возможности покупки зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщают РИА Новости со ссылкой на секретаря высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
Массированный удар по Донецку нанесла Украина
Обновлено в 05:18
Технологии
Пассажиры смогут включать свою музыку в «Яндекс.Такси»
Клиенты «Яндекс.Такси» смогут включать свою музыку в автомобиле.
Обновлено в 05:18