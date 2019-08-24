Китайские власти объявили, что они вводят пошлины на импорт товаров из США на $75 млрд. Мера будет применена в ответ на действия Вашингтона, который также повышает тарифы. Господин Трамп раскритиковал решение Пекина и анонсировал новые пошлины.

Трамп объявил об ответных пошлинах на товары из Китая

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