с чего всё началось

Американский президент Дональд Трамп объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Джозефа Магуайра исполняющим обязанности директора Национальной разведки США.

Армия и оружие Немецкие корветы планируют вооружить лазерным оружием Немецкие корветы проекта K130 типа "Брауншвейг" в ближайшем будущем могут получить лазерное оружие.

Авто Volkswagen создал электрический аналог Jetta нового поколения Компания Volkswagen анонсировала выпуск полностью электрической версии седана Lavida Plus нового поколения.

Политика Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.

Армия и оружие СБУ задержала планировавшего диверсию на военном объекте россиянина Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали россиянина по подозрению в подготовке диверсии на одном из стратегических важных военных объектов.

Политика Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.

Космос Раскрыты подробные данные о двух планетах для переселения человечества Нет, обе планеты по космическим меркам находятся фактически по соседству с Солнечной системой.

Здоровье Загадочная болезнь превратила тело молодого человека в шар Молодой индиец Суджит Кумар 12 лет страдает от загадочной болезни, из-за которой его живот раздулся до аномальных размеров, сообщает Daily Mail.

Армия и оружие Разведку у российских границ за неделю вели 17 летательных аппаратов Воздушную разведку у границ России в течение недели вели 17 иностранных летательных аппарата, нарушений воздушного пространства не допущено, следует из инфографики, опубликованной в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

Шоу-бизнес Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве Прощание началось в 09:00 и продлится до полудня. После этого траурная церемония продолжится на Калитниковском кладбище.

Шоу-бизнес Дочь Пригожина похудела на 21 килограмм Дочь Пригожина похудела на 21 килограмм Даная Пригожина сильно похудела.

Политика В Киргизии началась встреча премьер-министров стран ЕАЭС Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа во время заседания Межправительственного совета ЕАЭС премьер-министры стран Союза обсудят вопросы дальнейшей интеграции.

Экономика Россияне стали реже покупать дешевые лекарства Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение.

Футбол Роберто Карлос повторил свой знаменитый чудо-гол со штрафного Знаменитый в прошлом футболист, защитник сборной Бразилии Роберто Карлос повторил свой гол, который он забил со штрафного в товарищеской игре против национальной команды Франции в 1997 году.

Авто BMW отзывает в России более 22 тысяч автомобилей Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявляет об отзыве 22286 автомобилей BMW 5 серии и 6 серии, реализованных с июня 2003-го по август 2010 года.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную Экс-супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу закрутил новый роман. Фото с возлюбленной бизнесмен впервые выложил в Instagram.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Политика В России оценили слова Эрдогана о Крыме Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.

Происшествия Дороги Твери затопило за одну ночь Очевидцы выкладывают фото и видео, как машины форсируют лужи Дороги Твери затопило.

Политика Госдеп призвал РФ отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии Отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии призвала Россию пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.

Кино Квентин Тарантино представляет в Москве фильм «Однажды в Голливуде» Режиссёр рассказал, что новая картина не последняя. Завершить свою карьеру Тарантино намерен, сняв десять фильмов.

Политика Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020 Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.

Общество Опрос: доверие россиян к своему окружению снизилось 30% респондентов заявили, что таких людей в их окружении стало меньше, другой ответ дали 6%. Среди молодежи много тех, кто надеется, что число заслуживающих доверия людей вырастет, после 55 лет такие ожидания сходят на нет.

Политика В Совфеде предложили уточнить в законе места для проведения митингов Сенатор и зампредседателя комиссии по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Людмила Бокова предложила подумать над разработкой закона, четко определяющего места для проведения мирных митингов.