Политика

Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки СШАRT на русском вчера в 19:31

Американский президент Дональд Трамп объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Джозефа Магуайра исполняющим обязанности директора Национальной разведки США.
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"Рад сообщить вам, что уважаемый Джозеф Магуир, нынешний директор Национального центра по борьбе с терроризмом, будет назван исполняющим обязанности директора Национальной разведки с 15 августа", - написал Трамп в своем Twitter
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