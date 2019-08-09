Политика
Трамп назначил нового исполняющего обязанности главы Нацразведки СШАRT на русском вчера в 19:31
Американский президент Дональд Трамп объявил о назначении главы Национального центра по борьбе с терроризмом Джозефа Магуайра исполняющим обязанности директора Национальной разведки США.
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"Рад сообщить вам, что уважаемый Джозеф Магуир, нынешний директор Национального центра по борьбе с терроризмом, будет назван исполняющим обязанности директора Национальной разведки с 15 августа", - написал Трамп в своем Twitter.РИА Новостивчера в 19:24
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