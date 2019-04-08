Политика

Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности СШАВедомости 19:49

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен уходит в отставку, сообщил в твиттере президент США Дональд Трамп. Временно исполняющим обязанности министра станет комиссар по таможенному и пограничному контролю Кевин Макалинан.
Читать в источнике
Дональд Трамп
Министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен покинет свой пост, я хотел бы поблагодарить ее за службу.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости 18:07

Подробнее о событии

Трамп сменил министра внутренней безопасности США

РБК18:21

Трамп принял отставку Нильсен с поста главы МВБ США

RT на русском18:12

Трамп назвал имя врио министра внутренней безопасности США

Интерфакс18:30

Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен подала в отставку

ТАСС18:21

Министр внутренней безопасности США Нильсен подает в отставку

Коммерсантъ17:50

Трамп принял отставку главы МВБ США

Газета.Ru18:12

Трамп объявил об отставке главы Министерства внутренней безопасности

РИА Новости18:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 20:25, Ашберн
Здоровье

Названы снижающие давление продукты

Обновлено вчера в 07:00
Политика

Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг

В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:07
Транспорт

Для автомобилистов могут появиться два новых налога

Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Политика

Фарион хочет запретить русскоязычным украинцам работать и учиться

В эфире украинского телеканала бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион назвала русскоязычных жителей страны «рабами и оккупантами».
Обновлено в 20:18
Политика

Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.
Обновлено в 19:16
Футбол

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью

Обновлено в 14:35
Экономика

«Яндекс» и Mail.ru Group могут признать системообразующими

«Яндекс» и Mail.ru Group могут признать системообразующими «Деловая Россия» предлагает расширить перечень системообразующих предприятий за счет высокотехнологичных компаний, включая Mail.ru Group, «Яндекс», «Лабораторию Касперского», а также производителя лекарств «Р-Фарм» и сеть клиник «Медси».
Обновлено в 18:07
Технологии

«Яндекс.Маркет» решил приобрести сервис самостоятельной оплаты товаров

О покупке сервиса Scan to buy, позволяющего самостоятельно сканировать штрихкоды и оплачивать товары, объявил «Яндекс.Маркет».
Обновлено в 20:05
Политика

Марш против закона о запрете религиозной одежды прошел в Канаде

В центре Монреаля прошел марш протеста против планов властей Квебека запретить госслужащим в рабочее время носить религиозные атрибуты одежды, сообщили СМИ.
Обновлено в 20:10
Армия и оружие

СМИ узнали об авиаударе войск Сараджа по аэродрому недалеко от Триполи

Самолет Военно-воздушных сил (ВВС) правительства национального согласия (ПНС) Ливии совершил авианалет к юго-западу от Триполи.
Обновлено в 17:52
Политика

Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».
Обновлено в 19:00
Футбол

«ПСЖ» избежал поражения в матче со «Страсбургом»

Обновлено в 16:54
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева не сможет дать мужу второй шанс в случае измены

View this post on Instagram A post shared by IM25 (@igor_makarov25) on Jun 14, 2018 at 10:57am PDT Судя по всему, на самом деле ни малейших оснований подозревать супруга в неверности Лера не имеет.
Обновлено в 05:03
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Обновлено в 15:10
Политика

Арестованный в Греции россиянин Винник рассказал о своей голодовке

Россиянин Александр Винник, который уже почти 20 месяцев без суда содержится в тюрьме в Греции, рассказал о том, почему приостановил голодовку.
Обновлено в 13:35
Финансы

Пенсионеров подготовили к стрессу

Доходность добровольных программ снизилась в преддверии тестов ЦБ "Ъ" подвел итоги деятельности за 2018 год крупнейших российских пенсионных фондов, занимающихся негосударственным пенсионным обеспечением (НПО).
Обновлено в 18:07
Общество

Жизнь и кошелек

Еще одним проявлением качественных изменений на продрынке стал рост интереса к здоровому образу жизни (ЗОЖ) и здоровому питанию.
Обновлено в 13:02
Общество

В Архангельской области снова прошли митинги против ввоза московских отходов

Обновлено в 13:02
Армия и оружие

Новейший российский ударный беспилотник был замечен в Сирии

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая группировка, деятельность которой запрещена в РФ – прим. ред.), продолжающие удерживать сирийскую провинцию Идлиб, заявили о том, что Россия задействовала для нанесения ударов по их позициям крупногабаритный ударный беспилотный летательный аппарат, опознанный боевиками как «Орион».
Обновлено в 02:05
Интернет

Режим «Картинка в картинке» в Android-версии YouTube становится доступным во всем мире

В 2017 году компания Google представила режим «Картинка в картинке» (PiP) для приложения YouTube в Android, однако функциональность была доступна только пользователям платных подписок RED/Premium.
Обновлено в 10:06
Происшествия

«Скорая» сбила пешехода в центре Москвы, сообщил источник

Машина скорой помощи сбила пешехода в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 19:16
Политика

Зеленский рассказал о своих действиях в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, куда отправится в первую очередь, если победит на выборах.
Обновлено вчера в 22:53
Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80.
Обновлено в 11:49
Общество

Ресурсный центр для инвалидов открылся в Биробиджане

В ресурсном центре инвалиды имеют право получить любые услуги МФЦ регионального и федерального уровня, которых всего более 100.
Обновлено 05 апреля в 01:00
Происшествия

В Костромской области пропали два ребенка

Обновлено в 15:35
Хоккей

СКА и ЦСКА довели полуфинальную серию Кубка Гагарина до седьмого матча

СКА обыграл ЦСКА в шестом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено в 15:38
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Валерия Золотухина

В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Происшествия

В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога

Обновлено в 07:03
Происшествия

Сотрудница ПФР незаконно начисляла 150-тысячную пенсию

Житель Воронежской области более двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей в месяц, которую ему начисляла дочь — сотрудница Пенсионного фонда России (ПФР).
Обновлено в 19:38
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Эксперты уже много лет спорят о реальной пользе употребления свежих куриных яиц.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное