Политика
Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности СШАВедомости 19:49
Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен уходит в отставку, сообщил в твиттере президент США Дональд Трамп. Временно исполняющим обязанности министра станет комиссар по таможенному и пограничному контролю Кевин Макалинан.
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Министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен покинет свой пост, я хотел бы поблагодарить ее за службу.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости 18:07
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