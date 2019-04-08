Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности СШАВедомости 19:49

Министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен покинет свой пост, я хотел бы поблагодарить ее за службу.

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