Политика
Трамп сообщил об отставке министра внутренней безопасности СШАНовая газета 01:10
Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен подала в отставку, об этом сообщил президент страны Дональд Трамп в своем твиттере. Трамп поблагодарил Нильсен за работу. Он отметил, что вместо нее этот пост займет комиссар США по таможенному и пограничному контролю Кевин Макэлинэн.
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Министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен покинет свой пост, я хотел бы поблагодарить ее за службу.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости вчера в 18:07
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Трамп принял отставку министра внутренней безопасности США и назвал ее преемника
Вести.Ruвчера в 19:45
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