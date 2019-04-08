Политика

Трамп сообщил об отставке министра внутренней безопасности СШАНовая газета 01:10

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен подала в отставку, об этом сообщил президент страны Дональд Трамп в своем твиттере. Трамп поблагодарил Нильсен за работу. Он отметил, что вместо нее этот пост займет комиссар США по таможенному и пограничному контролю Кевин Макэлинэн.
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Дональд Трамп
Министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен покинет свой пост, я хотел бы поблагодарить ее за службу.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости вчера в 18:07

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