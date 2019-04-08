Политика
Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности НильсенРоссийская газета 19:05
Президент США Дональд Трамп объявил, что глава министерства внутренней безопасности (МВБ) Кирстен Нильсен покидает свой пост. Об этом глава Белого дома написал в Twitter, поблагодарив Нильсен за службу.
Читать в источнике
Оценить
Министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен покинет свой пост, я хотел бы поблагодарить ее за службу.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости 18:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 23:26, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны обнародовало уникальные документы о боях за Крым в годы ВОВ
Обновлено в 22:04
Политика
Канал ZDF заявил о вторжении России в Эстонию накануне встречи их глав
Заявление о вторжении России в Эстонию в провокационной форме сделал ведущий Клаус Кибер 6 апреля в эфире немецкого телеканала ZDF.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие
Военная полиция РФ обнаружила схрон ИГ в лагере Ярмук
В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами.
Обновлено в 22:52
Происшествия
В центре Москвы машина скорой помощи сбила пешехода
Обновлено в 20:48
Транспорт
ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД
Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).
Обновлено в 17:01
Экономика
Деньги на вырост: 3,8 млрд рублей на первенцев оказались лишними
После распределения средств на выплату пособий за первого ребенка 3,8 млрд рублей остались неиспользованными, выяснили «Известия».
Обновлено в 17:01
Экономика
Газовозы становятся все бюджетнее
Правительство потратит на них 53 млрд рублей Как стало известно "Ъ", Минпромторг доработал проект постановления правительства, который определяет, какие субсидии из бюджета получит верфь "Звезда" при строительстве газовозов и танкеров для проекта НОВАТЭКа "Арктик СПГ-2".
Обновлено в 18:07
Интернет
«Яндекс.Маркет» решил приобрести сервис самостоятельной оплаты товаров
О покупке сервиса Scan to buy, позволяющего самостоятельно сканировать штрихкоды и оплачивать товары, объявил «Яндекс.Маркет».
Обновлено в 20:05
Экономика
Для автомобилистов могут появиться два новых налога
Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.
Обновлено в 08:25
Наука
Учёные определили главную причину возникновения рака
Обновлено в 03:05
Армия и оружие
В США заявили, что русские поймали Турцию на С-400
Турция решила приобрести российскую систему противовоздушной обороны С-400, и отказалась от американских «Пэтриотов», сославшись на то, что США дорого просят за свою систему и не передают важные технологии, нужные для производства подобных систем.
Обновлено в 23:02
Здоровье
Новые регламенты медицинской реабилитации: за и против
Новые регламенты медицинской реабилитации — не для инвалидов и тяжелобольных, заявили пациенты с инвалидностью и тяжелыми прогрессирующими заболеваниями.
Обновлено в 21:39
Интернет
Названы способы повысить скорость беспроводного интернета
Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.
Обновлено в 22:49
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью
Обновлено в 14:35
Хоккей
Сборная Швеции по керлингу вышла в финал ЧМ в Канаде
Мужская сборная команда Швеции по керлингу вышла в финал чемпионата мира, проходящем в Летбридже (Канада), обыграв команду Японии.
Обновлено в 03:19
Политика
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным
«Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.
Обновлено в 15:33
Футбол
Агент Влашича рассказал о желании Николы остаться в ЦСКА
Агент подчеркнул, что сам Никола хочет остаться в ЦСКА, но в первую очередь армейцы должны договориться с "Эвертоном".
Обновлено в 16:28
Наука
Белок MFN1 останавливает нейродегенерацию в мутантных мышах
Команда исследователей выявила, что повышение уровня белка MFN1 взамен мутировавшему MFN2 уменьшает проявления нейродегенерации у лабораторных мышей.
Обновлено в 04:45
Игры
Россияне смогут заработать деньги, обучая искусственный интеллект
Создатель блокчейн-проекта Dbrain, специализирующегося на обучении искусственного интеллекта, запустил платформу Handl.
Обновлено в 10:10
Политика
Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг
В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:07
Армия и оружие
МИД Пакистана заявил о подготовке новой атаки Индией
Глава ведомства заявил, что акт агрессии произойдет с 16 по 20 апреля Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Индия планирует совершить новый акт агрессии, передает Geo TV.
Обновлено в 07:59
Общество
Первые лица министерства по развитию ДВ прибудут в Забайкалье
С 15 по 19 апреля в Забайкалье прибудут первые лица министерства по развитию Дальнего Востока.
Обновлено в 22:42
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей
Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак
Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.
Обновлено в 20:50
Общество
«Роскосмос» лишит специалистов премий на год за некачественную работу
Специалистов «Роскосмоса», которые некачественно выполняют свою работу, предложено лишать премий на год.
Обновлено в 21:05
Политика
Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы
Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.
Обновлено в 19:16
Хоккей
Кучеров превзошел рекорд Могильного в НХЛ
Обновлено вчера в 16:50