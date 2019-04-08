Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности НильсенРоссийская газета 19:05

Министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен покинет свой пост, я хотел бы поблагодарить ее за службу.

Президент США Дональд Трамп объявил, что глава министерства внутренней безопасности (МВБ) Кирстен Нильсен покидает свой пост. Об этом глава Белого дома написал в Twitter, поблагодарив Нильсен за службу.

Политика Канал ZDF заявил о вторжении России в Эстонию накануне встречи их глав Заявление о вторжении России в Эстонию в провокационной форме сделал ведущий Клаус Кибер 6 апреля в эфире немецкого телеканала ZDF.

Армия и оружие Военная полиция РФ обнаружила схрон ИГ в лагере Ярмук В лагере Ярмук под Дамаском был найден схрон боевиков ИГ (группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) с боеприпасами.

Транспорт ВАИ глаза как тормоза: военные видеокамеры зафиксируют нарушения ПДД Нарушители ПДД вскоре начнут получать штрафы по данным не только ГИБДД, но и Военной автоинспекции (ВАИ).

Экономика Деньги на вырост: 3,8 млрд рублей на первенцев оказались лишними После распределения средств на выплату пособий за первого ребенка 3,8 млрд рублей остались неиспользованными, выяснили «Известия».

Экономика Газовозы становятся все бюджетнее Правительство потратит на них 53 млрд рублей Как стало известно "Ъ", Минпромторг доработал проект постановления правительства, который определяет, какие субсидии из бюджета получит верфь "Звезда" при строительстве газовозов и танкеров для проекта НОВАТЭКа "Арктик СПГ-2".

Интернет «Яндекс.Маркет» решил приобрести сервис самостоятельной оплаты товаров О покупке сервиса Scan to buy, позволяющего самостоятельно сканировать штрихкоды и оплачивать товары, объявил «Яндекс.Маркет».

Экономика Для автомобилистов могут появиться два новых налога Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.

Армия и оружие В США заявили, что русские поймали Турцию на С-400 Турция решила приобрести российскую систему противовоздушной обороны С-400, и отказалась от американских «Пэтриотов», сославшись на то, что США дорого просят за свою систему и не передают важные технологии, нужные для производства подобных систем.

Здоровье Новые регламенты медицинской реабилитации: за и против Новые регламенты медицинской реабилитации — не для инвалидов и тяжелобольных, заявили пациенты с инвалидностью и тяжелыми прогрессирующими заболеваниями.

Интернет Названы способы повысить скорость беспроводного интернета Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.

Хоккей Сборная Швеции по керлингу вышла в финал ЧМ в Канаде Мужская сборная команда Швеции по керлингу вышла в финал чемпионата мира, проходящем в Летбридже (Канада), обыграв команду Японии.

Политика Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным «Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.

Футбол Агент Влашича рассказал о желании Николы остаться в ЦСКА Агент подчеркнул, что сам Никола хочет остаться в ЦСКА, но в первую очередь армейцы должны договориться с "Эвертоном".

Наука Белок MFN1 останавливает нейродегенерацию в мутантных мышах Команда исследователей выявила, что повышение уровня белка MFN1 взамен мутировавшему MFN2 уменьшает проявления нейродегенерации у лабораторных мышей.

Политика Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие МИД Пакистана заявил о подготовке новой атаки Индией Глава ведомства заявил, что акт агрессии произойдет с 16 по 20 апреля Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что Индия планирует совершить новый акт агрессии, передает Geo TV.

Общество Первые лица министерства по развитию ДВ прибудут в Забайкалье С 15 по 19 апреля в Забайкалье прибудут первые лица министерства по развитию Дальнего Востока.

Происшествия Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Собчак Народный артист России Эммануил Виторган в интервью газете "Вечерняя Москва" рассказал о своем отношении к телеведущей Ксении Собчак, назвав ее "добрым" и "хорошим" человеком.