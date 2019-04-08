Политика
Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности НильсенРоссийская газета вчера в 19:05
Президент США Дональд Трамп объявил, что глава министерства внутренней безопасности (МВБ) Кирстен Нильсен покидает свой пост. Об этом глава Белого дома написал в Twitter, поблагодарив Нильсен за службу.
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Министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен покинет свой пост, я хотел бы поблагодарить ее за службу.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости вчера в 18:07
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Трамп принял отставку министра внутренней безопасности США и назвал ее преемника
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