Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности НильсенРоссийская газета вчера в 19:05

Министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен покинет свой пост, я хотел бы поблагодарить ее за службу.

Президент США Дональд Трамп объявил, что глава министерства внутренней безопасности (МВБ) Кирстен Нильсен покидает свой пост. Об этом глава Белого дома написал в Twitter, поблагодарив Нильсен за службу.

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