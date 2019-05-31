Трамп объявил о введении пошлины на все товары из МексикиРоссийская газета вчера в 21:05

С 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики. Такое решение принято в связи с кризисом на американо-мексиканской границе.

Трамп объявил о введении пошлины на все товары из Мексики

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