с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимость 300 млрд долларов. В Twitter 1 августа он написал, что пока с Пекином продолжаются торговые переговоры, США начнут вводить дополнительные пошлины.

Трамп собрался ввести новые пошлины на товары из Китая

Армия и оружие Новый бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ» поступит на вооружение в 2020 году Новейший бронеавтомобиль "Тайфун" К4386, разработанный для Воздушно-десантных войск, по планам разработчика, начнет поступать на вооружение в 2020 году.

Политика МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.

Политика На Украине рассказали о пропуске россиян через границу Дейнеко считает, что подобные моменты должны учитываться пограничниками при принятии решения о допуске россиян на территорию Украины.

Общество День десантника отметят в Вооруженных силах России Праздничные концерты и показательные выступления пройдут в России в честь Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Происшествия Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Индонезии Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у побережья острова Суматра в Индонезии.

Теннис Австралийский теннисист Кирьос бросил бутылку в судейскую вышку Австралийский теннисист Ник Кирьос бросил бутылку в судейскую вышку во время матча на турнире в Вашингтоне.

Экономика Страховщики надеются, что за 2020 год россияне застрахуют до 20% жилья Всероссийский союз страховщиков (ВСС) рассчитывает, что запуск региональных программ страхования жилья от ЧС в рамках вступающего в силу 4 августа закона позволит увеличить охват страхованием жилья в РФ с нынешних 7,3% до 20%.

Политика США ввели новые санкции против России из-за «дела Скрипалей» США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.

Политика Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Шоу-бизнес В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.

Футбол Мбаппе хочет, чтобы Неймар остался в «ПСЖ» Напомним, журналисты сообщали, что "ПСЖ" не против расстаться с Неймаром, парижане готовы рассмотреть все предложения по бразильскому форварду, но в клубе не хотят, чтобы бразилец вернулся в каталонскую "Барселону".

Финансы Курс доллара пробил отметку в 65 рублей Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Футбол «Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.

Общество Об аномально холодном августе предупредили в Гидрометцентре Заведующий отделом долгосрочных прогнозов годы Гидромтцентра Владимир Тищенко рассказал, что наступивший август в некоторых регионах России будет аномально холодным, сообщается на сайте РИА Новости.

Политика Зеленский представил нового главу Ивано-Франковской области Новым главой Ивано-Франковской областной государственной администрации назначен Денис Шмыгаль.

Политика В Лондоне игнорируют российские запросы по делу об убийстве Глушкова Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва не приемлет попытки Лондона засекретить ход расследования убийства Глушкова и призывает британские власти к предметному и ответственному взаимодействию с российскими правоохранительными органами.

Происшествия Авария на трассе М5 под Челябинском, есть погибший В Челябинской области на 1759 километре федеральной трассы М5 столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Происшествия В Петербурге осудили родителей за попытку отправить сына в армию В Санкт-Петербурге осудили родителей, которые незаконным способом пытались устроить своего сына на военную службу в Вооруженные силы РФ.

Политика Зеленский подтвердил написание Богданом заявления об отставке Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.