Политика
Трамп собрался ввести новые пошлины на товары из КитаяМойка78 вчера в 17:56
Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимость 300 млрд долларов. В Twitter 1 августа он написал, что пока с Пекином продолжаются торговые переговоры, США начнут вводить дополнительные пошлины.
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с чего всё началось
"В ходе переговоров (с Китаем - ИФ) США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся товары, поступающие из Китая в нашу страну, стоимостью $300 млрд", - написал он в твиттере.Интерфаксвчера в 13:50
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