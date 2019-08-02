с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал ввести новые 10-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары стоимостью $300 млрд в год.

Финансы Объем Фонда национального благосостояния за июль увеличился вдвое Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль 2019 года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно $124,137 млрд.

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Политика Трамп заявил о «смерти» проблемы, мешавшей хорошим отношениям с РФ Президент США Дональд Трамп заявил, что мешавшее хорошим отношениям с Россией расследование спецпрокурора Роберта Мюллера теперь "мертво".

Политика Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.

Кино Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.

Гаджеты Realme разрабатывает смартфон с 64-мегапиксельной камерой 8 августа в Индии бренд Realme представит свой новый смартфон, оснащенный 64-мегапиксельной камерой.

Армия и оружие Боевики в Сирии обстреляли родное селение Асада Решение президента Сирии о полном прекращении с нуля часов 2 августа огня и любых наступательных действий в Идлибской зоне деэскалации тут же использовали для провокации окопавшиеся в этом районе страны террористы.

Политика Волкер не исключил участия Трампа в переговорах по Донбассу Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп может принять предложение Киева по участию в переговорах об урегулировании ситуации в Донбассе.

Политика Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.

Происшествия 38-летний боксер покончил с собой 38-летний спортсмен находился в тюрьме. В исправительном учреждении подтвердили, что Костецки совершил самоубийство утром 2 августа.

Шоу-бизнес В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова Не успели поклонники Ксении Собчак смириться с ее разводом, как телеведущая с головой окунулась в новый роман с режиссером Константином Богомоловым.

Армия и оружие Украина активизирует диалог с НАТО из-за ситуации с ДРСМД В МИД Украины заявили, что страна активизирует диалог с НАТО в связи с прекращением Договора о ликвидации ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Общество В Москве появились тропические постельные клопы Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.

Здоровье Перинатальному центру требуются специалисты высокой квалификации Главный врач рассказал, что не хватает специалистов высокой квалификации по многим направлениям.

Гаджеты Подписчики YouTube Premium будут скачивать видео в 1080p Платный сервис YouTube Premium, кроме возможности скачивать видеофайлы для последующего просмотра независимо от доступа к интернет-соединению, предоставляет и другую дополнительную услугу: возможность просмотра видео без сопутствующих рекламных вставок.

Экономика В России запускается новая программа страхования жилья С 4 августа в России вступает в силу закон о новой системе страхования жилья — для регионов задают минимальный уровень защиты, который они должны обеспечить гражданам.

Политика США ввели санкции против глав силовых ведомств Венесуэлы Соединенные Штаты ввели санкции против командующего полицейским спецназом Венесуэлы Рафаэля Энрике Бастардо Мендосы и руководителя главного управления военной контрразведки Ивана Рафаэля Эрнандеса Далы.

Общество Путин подписал закон о повышении детских пособий Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.

Политика МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Происшествия В Москве осудили бизнесмена, требовавшего встречи с Золотовым у Кремля Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Дмитрия Шалая, якобы угрожавшего взорвать газовый баллон у Кремля и сдавшегося после встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сообщили РИА Новости в суде.

Здоровье Назван вид рака, от которого чаще всего гибнут россияне Год назад медики считали, что самый опасный вид рака в стране это онкология поджелудочной железы.

Энергетика Добыча нефти в РФ за семь месяцев выросла на 2% Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-июле 2019 года вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 325,01 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК.

Шоу-бизнес Дарья Мороз порадовала подписчиков откровенным фото Поклонники актрисы Дарьи Мороз уже давно отметили, что развод, кажется, пошел их любимице на пользу.

Происшествия На КАД лоб в лоб столкнулись два грузовика На КАД в районе съезда в Шушары лоб в лоб столкнулись два грузовика. Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в социальной сети.