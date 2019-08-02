Политика
Трамп пригрозил ввести новые пошлины против КитаяИнтерфакс вчера в 14:56
Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал ввести новые 10-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары стоимостью $300 млрд в год.
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с чего всё началось
"Переговоры по торговле продолжаются, и вместе с ними 1 сентября США начнут вводить небольшие десятипроцентные пошлины на остающуюся долю ввозимых Китаем в нашу страну товаров общим объемом в 300 миллиардов долларов", - написал американский лидер в своем Twitter.Российская газетавчера в 14:23
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