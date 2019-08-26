Политика

REGNUMREGNUMТрамп заявил о возвращении к диалогу с Китаем

Китайская сторона предложила возобновить консультации из-за понимания, что это верный шаг. Это позитивное для всего мира развитие событий, добавил американский лидер. Как сообщало ИА REGNUM, о готовности к диалогу с США по торговым вопросам ранее заявил вице-премьер КНР Лю Хэ.
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