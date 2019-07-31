Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о своем намерении заключить соглашение с Российской Федерацией по вопросу контроля над вооружением. Как сообщает телеканал С-SРАN, глава Белого дома рассказал об этом во время своего интервью.

Трамп хочет заключить сделку с Россией по контролю над вооружением

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