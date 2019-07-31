Политика
Трамп хочет заключить сделку с Россией по контролю над вооружениемПолитическая Экспертиза 02:27
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о своем намерении заключить соглашение с Российской Федерацией по вопросу контроля над вооружением. Как сообщает телеканал С-SРАN, глава Белого дома рассказал об этом во время своего интервью.
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Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.
Обновлено в 06:19
Здоровье
Соцсети: из Рязанской ОДКБ массово увольняются врачи и медсестры
В хирургическом отделении ОДКБ имени Н. В. Дмитриевой начались массовые увольнения медработников: 12 врачей и 20 медсестер написали заявления по собственному желанию.
Обновлено в 04:51
Политика
Зеленский не принял в подарок свой гипсовый бюст
Украинский президент Владимир Зеленский отказался от подарка в виде его бюста и назвал "ужасным". Об этом сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Новый ухажер Ани Лорак опубликовал поцелуй с певицей
Ани Лорак, как известно, бросила своего мужа Мурата Налчаджиоглу, когда узнала, что тот был не прочь приударить за девушками в ее отсутствие, однако новый ухажер певицы не многим отличается от ее бывшего мужа – он так же был замечен в супружеской неверности.
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Мали террористы атаковали российский вертолет
Боевики провели атаку на аэропорт в малийском городе Гао. Под обстрел попала винтокрылая машина, принадлежащая авиакомпании Utair.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие
Пентагон готовит развертывание войск в Европе
Обновлено в 07:46
Гаджеты
Google может перейти на серверные процессоры AMD Epyc
Если Google действительно хотя бы частично перейдёт на процессоры AMD, для последней это будет большой победой.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Михаила Светова арестовали на 30 суток
Пресненский районный суд Москвы арестовал на 30 суток одного из лидеров Либертарианской партии России (ЛПР) Михаила Светова, сообщает «Медиазона».
Обновлено в 07:09
Хоккей
Новый сезон МХЛ стартует 3 сентября
Утвержден календарь Молодежной Хоккейной Лиги. До старта юбилейного 10-го сезона осталось чуть больше месяца.
Обновлено в 08:51
Путешествия
С начала года в Турции умерли десятки российских туристов
Только с начала этого года в турецкой Анталье умерли несколько десятков российских туристов - об этом РИА «Новости» сообщил генконсул России Олег Рогоза.
Обновлено в 00:18
Происшествия
В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ
Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь рассказал об интимных подробностях ее пребывания в Турции
33-летняя экс-звезда скандального шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь вместе с мужем и детьми уехала на отдых в Турцию еще в феврале 2018 года, совершенно не предполагая, что семейство задержится там так надолго.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
НАТО не получала запрос на проведение операции в Ормузском проливе
Союзники по НАТО внимательно отслеживают ситуацию с безопасностью судоходства в районе Ормузского пролива, но никакого запроса на миссию альянса не было, заявил в среду генсек организации Йенс Столтенберг.
Обновлено в 08:36
Политика
Личные вещи убитых в ЦАР журналистов направили в Москву
Обновлено в 07:30
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Уставшая быть матерью женщина бросила детей в Петербурге
Обновлено в 05:41
Происшествия
ФСБ пресекла незаконную легализацию мигрантов в Москве
Обновлено в 06:49
Экономика
Apple снизила чистую прибыль на 8,4%
Компания Apple по итогам 9 месяцев 2018/19 финансового года сообщила о сокращении прибыли на 8,44% — до 41,57 млрд долларов, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:14
Здоровье
Антибиотики являются бесполезными при лечении ОРВИ и гриппа
Ирина Добрецова, врач общей практики, отметила, что многие лекарства абсолютно бесполезны при лечении, однако при этом могут нанести вред здоровью.
Обновлено в 05:36
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Общество
Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую
«Мужская» корзина оказалась примерно на 14 процентов дороже «женской».
Обновлено вчера в 23:24
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Здоровье
ВЦИОМ: около 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями
Более 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями - либо болели сами, либо их близкие, следует из доклада Всероссийского центра изучения общественного мнения, который имеется в распоряжении журналистов.
Обновлено в 07:11
Экономика
Объяснен смысл хранения полковниками ФСБ 12 миллиардов рублей
Найденные у арестованных полковников ФСБ России 12 миллиардов рублей, вероятно, собирались вывести за границу или продать.
Обновлено в 09:28
Политика
На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе
Царёв ответил на призыв убивать всех, кто взял в руки оружие в Донбассе Ранее было предложено ввести иностранные войска на территории самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР, а затем разоружить ополченцев предложил посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине.
Обновлено в 02:02