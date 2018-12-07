Политика
Трамп объявил о скорой отставке главы аппарата Белого дома
Трамп объявил о скорой отставке главы аппарата Белого домаНТВвчера в 15:26
Президент США объявил, что Джон Келли покинет пост главы аппарата Белого дома. О том, что Келли уйдет к концу этого года, Трамп заявил при отъезде в Филадельфию. При этом президент охарактеризовал его как «отличного парня», однако не стал называть кандидатуру на этот пост.
НТВвчера в 15:26
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Глава аппарата Белого дома Джон Келли в ближайшее время, как ожидается, объявит об отставке
Эхо Москвы07 декабря в 08:32
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