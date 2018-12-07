Политика

Трамп объявил о скорой отставке главы аппарата Белого дома
НТВ
вчера в 15:26

Президент США объявил, что Джон Келли покинет пост главы аппарата Белого дома. О том, что Келли уйдет к концу этого года, Трамп заявил при отъезде в Филадельфию. При этом президент охарактеризовал его как «отличного парня», однако не стал называть кандидатуру на этот пост.
НТВвчера в 15:26

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Глава аппарата Белого дома покинет свой пост в конце года

Life.ruвчера в 13:57

Трамп заявил об отставке главы аппарата Белого дома

Московский Комсомолецвчера в 13:49

Глава аппарата Белого дома уйдет в отставку

Интерфаксвчера в 13:25

Reuters: Трамп предлагает Айерсу пост главы аппарата Белого дома, но он пока отказывается

ТАССвчера в 15:24

Источник рассказал, кому Трамп предлагает пост главы аппарата Белого дома

Газета.Ruвчера в 15:12

Трамп заявил, что Келли уйдёт в отставку в конце года

RT на русскомвчера в 13:28

Глава аппарата Белого дома Джон Келли в ближайшее время, как ожидается, объявит об отставке

Эхо Москвы07 декабря в 08:32
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Политика

Путин выразил соболезнования родным правозащитницы Алексеевой

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Трамп прокомментировал протесты во Франции

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Пушков отреагировал на заявление Чубайса об олигархах

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал заявление главы Роснано Анатолия Чубайса о "неблагодарности россиян".
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Путин рассказал о последствиях хамства чиновников

Президент России Владимир Путин призвал членов "Единой России" тщательно следить за этикой, так как пренебрежение по отношению к людям имеет последствия.
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Бывший директор ФБР Джеймс Коми ответил на вопросы конгрессменов по деталям расследования, связанного с перепиской Хиллари Клинтон.
Обновлено вчера в 23:18
Армия и оружие

На Украине заявили о возможности создать ядерное оружие

О наличии у Украины всех уникальных возможностей для создания ядерного оружия заявил 9 декабря в эфире украинского телеканала «Обозреватель» бывший представитель украинской миссии при НАТО генерал-майор Петр Гаращук.
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Политика

Порошенко потребовал закрыть порты США и Европы для российских судов

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Обновлено вчера в 23:47
Армия и оружие

The National Interest назвал четыре вида «смертоносного» оружия России

The National Interest оценил танки Т-72Б3 и Т-90, РСЗО «Смерч», ракетные комплексы «Искандер» и ЗРК С-400.
Обновлено вчера в 23:56
Политика

Польские активисты попытались сорвать концерт ансамбля Александрова

Обновлено вчера в 23:39
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Новым генсеком ХДС стал Пауль Цимиак

Ранее Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана председателем ХДС вместо канцлера Германии Ангелы Меркель.
Обновлено вчера в 22:31
Политика

СМИ узнали о планах Мэй перенести голосование в парламенте по Brexit

Премьер-министр Британии Тереза Мэй, как ожидается, отменит запланированное на вторник парламентское голосование по соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие

Посольство России раскритиковало дипломатию Британии по ряду проблем

У британской дипломатии сегодня нет своего голоса и собственной позиции по ряду проблем, учитывая повторение заявлений американской стороны, заявили в российском посольстве в Лондоне, комментируя заявление МИД Британии по использованию химоружия в Алеппо.
Обновлено вчера в 19:14
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Порошенко намерен разорвать договор о дружбе с Россией 10 декабря

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерениях подписать закон о прекращении действия договора о дружбе с Россией 10 декабря.
Обновлено вчера в 23:10
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Делегация Госдумы прибыла в Индию с официальным визитом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во главе делегации российского парламента прибыл в Индию с официальным визитом.
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Симоньян уличила Bloomberg во лжи о материалах RT

Главный редактор RT и агентства Sputnik Маргарита Симоньян уличила Bloomberg в том, что оно публиковало недостоверную информацию об освещении протестов в Париже ресурсами RT.
Обновлено вчера в 18:21
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