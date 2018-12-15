Политика

Трамп объявил о скорой отставке главы МВД
Известия
11:02

Президент США Дональд Трамп объявил о скорой отставке главы министерства внутренних дел страны Райана Зинке. Имя его преемника будет названо на следующей неделе. Об этом американский президент написал на своей странице в Twitter в субботу, 15 декабря.
Известия11:02
Дональд Трамп
Министр внутренних дел Райан Зинке покинет администрацию в конце года после почти двухлетнего периода службы. Райан многого добился на протяжении своей работы, и я хочу поблагодарить его за его службу нашей стране.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости 09:28

Подробнее о событии

Трамп заявил о скорой отставке министра внутренних дел США

РБК11:50

Глава МВД США Райан Зинке уйдет в отставку до конца года

Коммерсантъ11:34

Трамп анонсировал скорый уход главы МВД США со своего поста

Интерфакс09:44

Трамп анонсировал отставку главы МВД США

RT на русском09:42

Трамп заявил об отставке министра внутренних дел США

Газета.Ru09:30

Трамп объявил о скорой отставке министра внутренних дел США

РИА Новости09:28

Трамп заявил, что министр внутренних дел США покинет свой пост в конце декабря

ТАСС09:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 15:30, Ашберн
Политика

Объединительный собор избрал главу новой церкви на Украине

Обновлено в 10:24
Армия и оружие

СМИ предрекли поражение флоту США в возможной войне с РФ

Военно-морской флот (ВМФ) США, которому требуется модернизация авианосных групп, может потерпеть поражение в возможной войне с Россией или Китаем.
Обновлено в 14:26
Политика

В Белом доме заявили о «несерьёзном настрое» России в отношении ДРСМД

В США не считают, что Россия серьёзно настроена на сохранение Договора РСМД, заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис.
Обновлено в 12:27
Политика

Путин навестил Вербицкую и вручил ей присужденную премию

Президент России Владимир Путин, который в субботу, 15 декабря, провел в Санкт-Петербурге заседание Совета по культуре и искусству, вечером приехал в гости к президенту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), академику Российской академии образования Людмиле Вербицкой.
Обновлено в 13:57
Политика

Украинский боксер Усик ответил на угрозы националистов

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик прокомментировал угрозы, поступившие от радикалов после его слов о готовности защитить Киево-Печерскую лавру.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие

ЕС призвал Турцию не проводить военную операцию против курдов в Сирии

Евросоюз призвал Турцию не проводить военную операцию против курдских вооруженных формирований на северо-востоке Сирии.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие

ВМФ России получит новейший малый ракетный корабль 17 декабря

«Новейший малый ракетный корабль проекта 22800 «Мытищи» завершил государственные испытания в акватории Балтийского моря и будет передан Военно-морскому флоту 17 декабря», — заявили в оборонном ведомстве.
Обновлено в 12:05
Политика

Путин предостерег от запретов рэп-концертов

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по культуре и искусству, назвал бесперспективными участившиеся запреты концертов популярных у молодежи музыкантов.
Обновлено в 08:07
Политика

Запашный пожаловался Путину на проект Гуцериева и Cirque du Soleil

Во время заседания Совета при президенте по культуре и искусству 15 декабря директор Большого московского цирка Эдгар Запашный заявил, что открытие стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil в Сколково «неприемлемо и неправильно».
Обновлено в 13:30
Политика

Замгоссекретаря предложил Болгарии закупить американские вооружения

Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан предложил вице-премьеру и министру иностранных дел Болгарии Екатерине Захариевой американские вооружения, функционально совместимые с аналогичными системами стран НАТО, для модернизации ВС европейской страны.
Обновлено в 14:16
Политика

Давос снял запрет на участие России в форуме

Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе изменили решение и сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие

Минобороны в 2018 году получило 35 новых видов вооружения и техники

Обновлено в 07:10
Политика

Bild: Ангела Меркель пересядет на Airbus A330

Обновлено в 13:15
Политика

«Оппозиционный блок» выдвинул Вилкула кандидатом в президенты Украины

Партия "Оппозиционный блок" провела восьмой съезд без одного из сопредседателей Юрия Бойко и приняла решение выдвигать кандидатом в президенты Украины на предстоящих выборах Александра Вилкула, сообщает интернет-медиа LIGA.
Обновлено в 10:22
Политика

Названо число погибших на границе Мексики и США

В 2018 году на границе с Мексикой погибли 260 человек при попытке нелегально попасть в США, говорится в правительственном докладе США.
Обновлено в 13:58
ещё по теме
Райан Зинке
Американский политик
Американский политический и государственный деятель, министр внутренних дел США, член Палаты представителей Конгресса США от штата Монтана. Член Республиканской партии. В 2009-2011 годах - член Сената Монтаны.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное