Политика
Трамп объявил о приостановке шатдаунаРИА Новости вчера в 15:25
Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что ему удалось договориться с демократами в конгрессе о трехнедельном прекращении шатдауна. На пресс-конференции американский лидер объявил, правительство возобновит работу до 15 февраля. Президент добавил, что скоро подпишет соответствующий закон.
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Я очень рад объявить сегодня, что мы договорились. В скором времени я подпишу законопроект, который позволит возобновить работу нашего правительства на три недели, до 15 февраля. Я прошу лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла немедленно внести на рассмотрение это предложение.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАГоворит Москва вчера в 14:41
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