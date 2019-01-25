Трамп объявил о приостановке шатдаунаРИА Новости вчера в 15:25

Я очень рад объявить сегодня, что мы договорились. В скором времени я подпишу законопроект, который позволит возобновить работу нашего правительства на три недели, до 15 февраля. Я прошу лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла немедленно внести на рассмотрение это предложение.

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