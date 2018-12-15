Политика

Трамп объявил о предстоящей отставке министра внутренних дел США
Российская газета
12:00

Как сообщает CNN, к отставке экстравагантного министра могла привести серия недавних скандалов, связанных с использованием Зинке в личных целях своего высокого поста, о чем стало известно СМИ, а вскоре и Трампу.
Российская газета12:00
Дональд Трамп
Министр внутренних дел Райан Зинке покинет администрацию в конце года после почти двухлетнего периода службы. Райан многого добился на протяжении своей работы, и я хочу поблагодарить его за его службу нашей стране.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости 09:28

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Американский политический и государственный деятель, министр внутренних дел США, член Палаты представителей Конгресса США от штата Монтана. Член Республиканской партии. В 2009-2011 годах - член Сената Монтаны.
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