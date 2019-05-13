Политика
Трамп объявил о планах встретиться с ПутинымРБК 14:54
Президент США сказал, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20, передает Reuters. 14-й саммит «двадцатки» пройдет 28–29 июня в японском городе Осака.
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В прошлом мы видели, как американская сторона сама перечеркивала ранее достигнутые договоренности и меняла свои планы. Поэтому я бы сейчас не предвосхищал никаких обсуждений того или иного вопроса, но гипотетически такая перспектива существует.
— Сергей Рябков, российский дипломатФонтанка.Ру 09:12
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7 панков из 10: игровые СМИ выставили первые оценки Rage 2
Игровые издания начали выставлять оценки новой Rage 2, которую id Software разработала совместно со шведской Avalanche Studios.
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Лидер «Манчестер Сити» назвал ключевой момент сезона
Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро считает, что январская победа над Ливерпулем стала ключевым моментом чемпионской гонки в английской премьер-лиге-2018/19.
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Технологии
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Ранее духовные лидеры Украины сняли видеообращение на украинском языке к жителям Крыма и Донбасса, в котором призвали их забыть о войне и вспомнить о единстве народа.
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Обновлено в 14:28
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Обновлено в 07:59
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Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Общество
Работодатели смогут откупиться от трудоустройства инвалидов
«Законопроектом предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант выполнения им квоты для приема на работу инвалидов в случае обоснованной невозможности принятия на соответствующее рабочее место инвалида»,— рассказали в министерстве.
Обновлено в 09:43
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Опознаны тела всех погибших при катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Тела всех погибших при катастрофе SSJ-100 в Шереметьево были опознаны при помощи молекулярно-генетической экспертизы.
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Экономика
Нацбанк Украины проиграл апелляцию по иску Коломойского
Национальный банк Украины проиграл апелляцию по иску экс-совладельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского, в связи с чем регулятор намерен подать кассационную жалобу.
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Армия и оружие
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Если раньше президент проводил их в своей сочинской резиденции, то теперь перед подобными встречами Путин будет еще и знакомиться с производством новейшего оружия.
Обновлено в 14:15
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Пять лет назад более 300 горняков погибли от взрыва в шахте в Турции
13 мая 2014 года в угольной шахте близ города Сома на западе Турции произошло короткое замыкание электрооборудования, которое привело к взрыву на трансформаторной станции.
Обновлено в 07:23
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В самолет Меркель врезался автомобиль
Обновлено в 13:58
Экономика
В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока
Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
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Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 65,47 рубля
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 15:00
Политика
Умер «самый уважаемый» тележурналист конца XX века
В некрологе The Guardian говорится, что Уолден был «самым уважаемым интервьюером британского телевидения» в 70-х и 80-х годах XX века.
Обновлено в 14:02
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 23:03
Футбол
«Реал» сообщил Навасу, что не рассчитывает на него в следующем сезоне
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Происшествия
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Несколько тысяч человек были эвакуированы вечером в понедельник в крупных городах Ставропольского края из торговых центров и вокзалов после звонков неизвестных с сообщением о минировании.
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Экономика
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В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
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Авто
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Обновлено в 06:59
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В фундаменте АЭС «Аккую» обнаружили трещины
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