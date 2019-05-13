Политика
Трамп объявил о планах встретиться с ПутинымРБК 14:54
Президент США сказал, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20, передает Reuters. 14-й саммит «двадцатки» пройдет 28–29 июня в японском городе Осака.
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В прошлом мы видели, как американская сторона сама перечеркивала ранее достигнутые договоренности и меняла свои планы. Поэтому я бы сейчас не предвосхищал никаких обсуждений того или иного вопроса, но гипотетически такая перспектива существует.
— Сергей Рябков, российский дипломатФонтанка.Ру 09:12
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Правозащитник сообщил о четырех задержанных Екатеринбургский правозащитник Никита Томилов сообщил "МБХ медиа", что всего на акции было задержано четыре человека.
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Экономика
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Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
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Общество
Амстердам планирует привлекать «качественных» туристов
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Обновлено в 15:10
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Политика
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Политика
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Шоу-бизнес
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Минтруд предложил расширить список профессий для надбавки к пенсии
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Обновлено в 15:56
Происшествия
Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ
Глава минэнерго Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил о диверсиях на саудовских нефтяных танкерах в водах ОАЭ, передает РИА "Новости".
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Музыка
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Обновлено в 10:44