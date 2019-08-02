Политика

Трамп анонсировал введение новых пошлин против КитаяВедомости вчера в 14:56

Президент США Дональд Трамп пообещал с 1 сентября ввести пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд в год. «В ходе переговоров с Китаем США начнут вводить дополнительные пошлины на оставшиеся товары, поступающие из Китая в нашу страну», – написал Трамп в Twitter.
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с чего всё началось
"В ходе переговоров (с Китаем - ИФ) США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся товары, поступающие из Китая в нашу страну, стоимостью $300 млрд", - написал
 он в твиттере.
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