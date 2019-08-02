с чего всё началось

США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из Китая стоимостью в 300 млрд долларов, заявил американский президент Дональд Трамп.

Трамп объявил о новых пошлинах против Китая

Футбол «Зенит» объявил о переходе футболиста Малкома из «Барселоны» "Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о переходе бразильского полузащитника Малкома в санкт-петербургский футбольный клуб, сообщается на официальном сайте "сине-бело-голубых".

Космос В NASA не сомневаются в безопасности робота «Федора» В NASA не стали предъявлять каких-либо дополнительных условий по безопасности к роботу «Федору», который был создан российскими специалистами.

Политика Суд Украины постановил завести дело на Парубия, сообщили СМИ Киевский суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) возбудить дело против спикера Рады Андрея Парубия.

Культура Умерла певица Александра Стрельченко Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".

Экономика Etalon Group выплатит дивиденды за 2018 год Размер дивидендов холдинга за 2017 год составил $0,22 на акцию (на выплаты направлен 51% чистой прибыли Etalon Group по МСФО за 2017 год).

Политика Памфилова призвала оппозицию не подставлять россиян под удар Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова призвала всех незарегистрированных на выборы в Мосгордуму кандидатов решать проблемы с регистрацией в ЦИК, а не на улице.

Происшествия Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении По решению суда Мамаев и Протасовицкий получили год и пять месяцев колонии каждый, братья Кокорины — по полтора года колонии.

Происшествия «Проект»: Через счета членов ФБК прошло более миллиарда рублей из-за рубежа В июне стало известно, что в текущем году США потратят на пропаганду в России более двух миллиардов рублей.

Общество Власти призвали отказаться от участия в субботней акции в Москве Московская полиция и прокуратура призвали отказаться от участия в несогласованной акции 3 августа в центре столицы.

Наука Эмбрионы черепах могут выбирать свой будущий пол Появились доказательства того, что эмбрионы китайской трёхкилевой черепахи (Mauremys reevesii) имеют некоторую свободу в определении своего будущего пола.

Происшествия В Челябинске в контактном зоопарке растерзали животных Контактный зоопарк «Райский уголок», расположенный в городском саду имени Пушкина в Челябинске, подвергся нападению.

Политика Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке, но речи об увольнении не идет.

Наука Добывать энергию из ультразвука научился имплантат с трибоэлектрическим генератором Инженеры из Республики Корея создали имплантат, работающий на электрической энергии, которая вырабатывается путем преобразования ультразвука из внешних источников.

Политика В администрации США сообщили о введении новых санкций против России Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.

Финансы Максимальная ставка в топ-10 банков по вкладам снизилась до 7,05% По итогам третьей декады июля средняя максимальная ставка по вкладам в десяти российских банках, которые привлекают наибольший объем депозитов в рублях, снизилась до 7,05%.

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Финансы Курс доллара превысил 65 рублей Курс доллара в ходе торгов превысил отметку в 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Происшествия По делу о массовых беспорядках в Москве задержаны еще 5 человек Задержан и ожидает суда по мере пресечения еще один участник протестов 27-го июля – это студент Высшей школы экономики Егор Жуков, за которого поручилась проректор вуза Валерия Касамара.

Политика Американцев предупредили об опасности пребывания на Украине Посольство США предупредило граждан об опасности пребывания на Украине в течении всего августа. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

Происшествия В Петербурге осудили родителей, которые хотели устроить сына в армию Пушкинский районный суд Петербурга в пятницу вынес приговор родителям, которые хотели пристроить своего сына по контракту в Вооруженные силы России.

Шоу-бизнес В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.

Экономика Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб О чем свидетельствует доступная отчетность федеральных телеканалов: Наибольшую выручку по РСБУ в 2018 году продемонстрировало АО "Первый канал" — свыше 32,8 млрд руб. "Первый" три года подряд уступает лидерство "России 1" по популярности, но по-прежнему зарабатывает больше всех на телевизионном рынке.

Происшествия В Киеве обвалилась часть конструкций пешеходного моста В Киеве на парковом пешеходном мосту обвалилась часть железобетонных конструкций.