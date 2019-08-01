Политика

Трамп заявил о пошлинах на товары из КитаяРоссийская газета вчера в 14:23

Вашингтон с 1 сентября планирует ввести пошлины в размере десяти процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп.
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"...С 1 сентября установить небольшой дополнительный тариф в 10% на остающиеся (еще не подвергнутые санкциям) 300 миллиардов долларов в товарах и продуктах, поступающие из Китая в нашу страну", — сообщил
 президент США на своей страничке в социальной сети Twitter, вызвав помимо соответствующей реакции Пекина падение цен на нефтяные фьючерсы и депрессию у аналитиков рынков международной торговли.
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