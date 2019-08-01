с чего всё началось

Заявление президента США Дональда Трампа о введении новых 10-процентных пошлин в отношении китайских товаров на 300 млрд долларов всколыхнуло рынки. Этот шаг оказался достаточно внезапным – ничто не предвещало нового витка напряженности в торговом споре.

Общество В Москве появились тропические постельные клопы Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.

Политика Украинцев возмутило фото Зеленского из спортзала Украинских интернет-пользователей разозлил снимок из спортзала, опубликованный президентом Владимиром Зеленским в Instagram.

Армия и оружие Трамп оценил недавние ракетные испытания в КНДР Ранее Трамп уже заявлял, что США и КНДР не договаривались о том, что Пхеньян прекратит испытания ракет малой дальности.

Политика В администрации США объявили о новых санкциях против России США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.

Происшествия «Проект» сообщил о проверке фонда Навального по статьям об отмывании денег и неуплате налогов МВД России начало доследственную проверку в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по статьям о легализации преступных доходов (ст. 174 УК РФ) и неуплате налогов (ст. 199 УК РФ), утверждает «Проект».

Армия и оружие СБУ назвала число пропавших без вести в Донбассе «В Донецкой и Луганской областях числятся пропавшими без вести 258 человек», — сообщили в пресс-службе СБУ в эфире телеканала «112 Украина».

Армия и оружие Натовцы поддержали выход США из ДРСМД Союзники США по НАТО полностью поддерживают решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию Президент США Дональд Трамп рассказал, что СССР прекратил свое существование из-за переименования в Россию.

Происшествия Внучка Роберта Кеннеди умерла от передозировки наркотиков Представительница легендарного семейства Кеннеди скончалась в США от передозировки наркотиков.

Кино Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».

Происшествия Пять человек погибли в Турции при пожаре в автобусе "Наше изначальное предположение состоит в том, что пять человек надышались токсичными испарениями и погибли в огне", - уточнил мэр провинции.

Политика Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.

Автоспорт Гасли показал лучшее время во второй практике Гран-при Венгрии Французский гонщик команды "Ред Булл" Пьер Гасли стал лучшим во второй сессии свободных заездов 12-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Венгрии.

Музыка Катамадзе отменила концерт в Москве Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве, запланированный на 27 марта 2020 года в концертном зале Vegas City Hall, сообщает РИА Новости.

Происшествия В Москве осудили бизнесмена, требовавшего встречи с Золотовым у Кремля Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Дмитрия Шалая, якобы угрожавшего взорвать газовый баллон у Кремля и сдавшегося после встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сообщили РИА Новости в суде.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Экономика Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслуг "Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

Общество Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.

Общество Математик объяснила решение озадачившего Сеть примера Завкафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева объяснила, как решить задачку, которая вызвала широкий резонанс в социальных сетях.

Наука Лед в замерзающих каплях похож на губку, выяснили ученые Физики из Китайской Народной Республики изучили процесс образования льда в охлажденных каплях воды и сделали неожиданное открытие — выяснилось, что лед в каплях имеет вид пористой структуры, напоминающей губку.

Общество Власти Финляндии ужесточили визовые требования для россиян С 1 сентября Финляндия расширит список документов для граждан России, желающих получить шенгенскую визу.

Авто В России выросли продажи автомобилей с АКПП В 1 полугодии 2019 года в России было продано 453,3 тыс. новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.