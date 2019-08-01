Политика
Трамп объявил о новых пошлинах на товары из КитаяТАСС 14:37
"Торговые переговоры [с Китаем] продолжаются, и во время этих переговоров США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в размере 10% на оставшиеся товары и продукты, идущие в нашу страну из Китая, на сумму $300 млрд", - написал Трамп на своей странице в Twitter.
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Переговоры по торговле продолжаются, и во время этих переговоров США начнут с 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся товары и продукты стоимостью $300 млрд, которые идут в нашу страну из Китая.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРБК 14:34
с чего всё началось
"В ходе переговоров (с Китаем - ИФ) США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся товары, поступающие из Китая в нашу страну, стоимостью $300 млрд", - написал он в твиттере.Интерфакс13:50
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