с чего всё началось

Переговоры по торговле продолжаются, и во время этих переговоров США начнут с 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся товары и продукты стоимостью $300 млрд, которые идут в нашу страну из Китая.

"Торговые переговоры [с Китаем] продолжаются, и во время этих переговоров США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в размере 10% на оставшиеся товары и продукты, идущие в нашу страну из Китая, на сумму $300 млрд", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая

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