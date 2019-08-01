с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд.

Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая

Авто В России стартуют продажи нового Suzuki Jimny Сегодня, 1 августа в России стартуют продажи рамного японского внедорожники Suzuki Jimny нового поколения.

Космос Из центра Млечного Пути вылетела звезда с рекордной скоростью Согласно теории астрономов, двойная звезда, в состав которой вошла S5-HVS1, подошла достаточно близко к черной дыре в центре Млечного Пути.

Общество «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.

Шоу-бизнес Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад ее удалось спасти от рака благодаря удалению полипа кишечника.

Игры «Ростелеком» запустил цифровой магазин игр По словам директора игрового направления компании «Ростелеком» Алексея Степуро, система основана на партнёрстве «Ростелекома» с ведущими разработчиками и поставщиками игровой индустрии.

Экономика Работающим пенсионерам пересчитают пенсии Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".

Общество Финляндия ужесточила визовые требования для россиян В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.

Происшествия ФБР подтвердило смерть Диллинджера спустя 85 лет Федеральное бюро расследований США (ФБР) официально подтвердило гибель знаменитого гангстера Джона Диллинджера.

Политика У Зеленского прокомментировали информацию об отставке Богдана Замруководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка ответил на появившуюся в СМИ информацию об отставке руководителя офиса Андрей Богдан.

Экономика Экс-владельцы «36,6» запустили алкогольный бизнес Предприниматели, которые в 2018 году вышли из бизнеса «36,6», учредили компанию AVE Wine, призванную вывести на российский рынок новую продукцию.

Гаджеты Наушники Redmi Airdots пользуются ажиотажным спросом В результате выяснилось, что наушники Redmi Airdots пользуются ажиотажным спросом, впрочем это и не особо удивительно, ведь их стоимость составляет 15 долларов.

Экономика Инициатор преследования Калви написал ему о встрече в день задержания Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви прилетел в Москву за несколько дней до его задержания.

Общество Медведев пообещал улучшить качество главной дороги Сахалина Дмитрий Медведев пообещал Сахалину улучшить качество главной автомобильной дороги в регионе Южно-Сахалинск – Оха.

Происшествия В 224 гарнизонном военном суде впервые вынесли вердикт присяжных В 224 гарнизонном военном суде коллегия присяжных впервые вынесла вердикт — Сергея Семенова признали виновным в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Общество S7 вернула название «Сибирь» из-за лесных пожаров Авиаперевозчик решил привлечь внимание к проблеме масштабных лесных пожаров в Сибири.

Политика Кондолиза Райс высказалась об усилиях Украины войти в НАТО Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что в ближайшее время Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.

Гаджеты На смартфонах компании Huawei появится российская операционная система На смартфонах, производимых компанией Huawei, до истечения нынешнего года появится операционная система «Аврора» российской разработки.

Здоровье Московские врачи успешно прооперировали женщину с раком аппендикса Врачи городской клинической больницы (ГКБ) №51 департамента здравоохранения Москвы удалили женщине аппендикс со злокачественной опухолью.

Общество В Комсомольске спустили на воду корпус первого парома для Сахалина В Комсомольске-на-Амуре спустили на воду корпус первого парома для Сахалинской области. Знаменательное событие случилось вчера, 1 августа.