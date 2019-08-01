с чего всё началось

Обрушение рынков спровоцировало сообщение Трампа в твиттере. Глава Белого дома заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в $300 млрд. Президент в ультимативной форме предупредил китайских партнеров по поводу заключения торговой сделки.

Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая

Здоровье Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.

Политика Стало известно об отставке главы офиса Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.

Происшествия В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.

Экономика С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.

Футбол «Арсенал» купил Пепе за рекордную сумму Лондонский "Арсенал" объявил о подписании контракта с полузащитником французского "Лилля" и сборной Кот-д'Ивуара Николя Пепе.

Авто Acura опубликовала тизер новой модели Type S Concept Японский автопроизводитель опубликовал тизер шоу-кара Acura Type S. Как можно заметить на коротком видео, речь идет о седане с короткими передними и задними свесами и спортивным обвесом.

Общество Медведев пообещал улучшить качество главной дороги Сахалина Дмитрий Медведев пообещал Сахалину улучшить качество главной автомобильной дороги в регионе Южно-Сахалинск – Оха.

Шоу-бизнес 13-летняя дочь Анджелины Джоли захотела переехать к Брэду Питту В семье голливудской актрисы Анджелины Джоли разразился новый скандал: 13-летняя дочь звезды Шайло Нувель Джоли-Питт собирается переехать жить к отцу.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидает россиян в августе.

Хоккей Александров подписал контракт с «Сент-Луисом» Александров, который в минувшем сезоне выступал в Юниорской хоккейной лиге Онтарио, подписал контракт новичка, рассчитанный на три года.

Шоу-бизнес Беременная дочь Дмитрия Хворостовского показала живот Мария является приемной дочерью Дмитрия Хворостовского. Певец удочерил ее, когда узаконил отношения с балериной Светланой Ивановой.

Экономика В России с августа возобновят выдачу образовательных кредитов Образовательные кредиты в России начнут выдавать с 1 августа после двухлетнего перерыва.

Армия и оружие Трамп прокомментировал новые ракетные пуски КНДР Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 1 августа, что не считает проблемой запуски в КНДР ракет малой дальности.

Экономика Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.

Политика МИД Малайзии призвал отказаться от обвинений против РФ по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.

Происшествия СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири СК по Красноярскому краю открыл уголовное дело о халатности в отношении чиновников Министерства лесного хозяйства региона, сообщили в ведомстве.

Политика Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.

Армия и оружие США закупают оружия на 2 трлн долларов Минобороны закупает оружия на $624 млрд; ВВС США на $269 млрд; сухопутные войска на $199 млрд.

Гаджеты Mac Book прорекламировал Surface Laptop 2 в ролике Microsoft Новая реклама Microsoft полностью построена на троллинге ноутбука MacBook от Apple.

Политика Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.