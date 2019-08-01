Политика

Трамп объявил о новых пошлинах на товары из КитаяГазета.Ru 16:54

Обрушение рынков спровоцировало сообщение Трампа в твиттере. Глава Белого дома заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в $300 млрд. Президент в ультимативной форме предупредил китайских партнеров по поводу заключения торговой сделки.
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с чего всё началось
"В ходе переговоров (с Китаем - ИФ) США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся товары, поступающие из Китая в нашу страну, стоимостью $300 млрд", - написал
 он в твиттере.
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