с чего всё началось

Обрушение рынков спровоцировало сообщение Трампа в твиттере. Глава Белого дома заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в $300 млрд. Президент в ультимативной форме предупредил китайских партнеров по поводу заключения торговой сделки.

Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая

Армия и оружие Мощь Риги удивит Москву, заявил латвийский генерал Латвийский военный заявил, что армия республики способна удивить Россию или любого другого противника в случае нападения на нее.

Политика Трамп оценил свой разговор с Путиным Президент США Дональд Трамп дал комментарий насчет прошедшего 31 июля разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Шоу-бизнес Алена Водонаева закончила свой «цивилизованный» отпуск в Америке Бывшая участница известной телестройки Алена Водонаева закончила свой длительный отпуск в Америке.

Происшествия В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.

Армия и оружие Сирийские власти согласились на перемирие в Идлибе Власти Сирии согласились при выполнении нескольких условий на прекращение огня в провинции Идлиб, сообщил источник.

Происшествия СК возбудил первое уголовное дело из-за пожаров в Сибири СК по Красноярскому краю открыл уголовное дело о халатности в отношении чиновников Министерства лесного хозяйства региона, сообщили в ведомстве.

Футбол «Уфа» попрощалась с Засеевым. Он переходит в «Аланию» "Уфа" удовлетворила просьбу полузащитника Азамата Засеева о досрочном расторжении трудового контракта, сообщается на официальном сайте клуба.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро на торгах 1 августа Российская национальная валюта ослабила позиции относительно доллара и евро, это стало известно на открытии торгов Московской биржи 1 августа.

Футбол Игорь Черевченко: «Беру вину за поражение на себя» Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко прокомментировал вылет своего клуба из Лиги Европы после поражения от «Нефтчи» в ответном матче квалификации (3:0). Мы много ошибались в обороне.

Футбол Ларссон прилетел на медосмотр в «Спартак» В сообщении отмечается, что сегодня игрок должен подписать контракт с красно-белыми, после чего клуб официально объявит о его переходе.

Политика Нафтогаз назвал дату и место переговоров с Газпромом по транзиту Трехсторонние переговоры между Россией, Евросоюзом и Украиной по закупкам и транзиту российского газа пройдут 16 сентября в Брюсселе.

Политика Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады "Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.

Происшествия Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».

Здоровье Врачи рассказали об опасности летнего похолодания "Если человек не принимает адекватную терапию, то он рискует заболеть, так как сейчас риск инфаркта и инсульта выше, чем обычно", - отметила Лапа.

Происшествия Адвокат сестер Хачатурян: СКР отказался возбуждать дело против их отца Адвокат Алексей Паршин, выступающий с защитой сестер Хачатурян, заявил, что Следственный комитет России отказал в возбуждении уголовного дела в отношении их отца, Михаила Хачатуряна по статьям УК РФ 117, 132 и 133 (истязание и сексуальные преступления).

Космос Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки Отмечается, что звуковой "репертуар" аппарата будет меняться и передавать сигналы о других значимых событиях выставки.

Экономика Россия сократила разрыв между экспортом и импортом технологий В 2015 году были зафиксированы максимальный объем экспорта технологий ($1,65 млрд) и минимальный разрыв его с импортом, составлявшим $2,2 млрд.

Кино Киану Ривз сыграет злодея во втором спин-оффе «Форсажа» Большим сюрпризом для фанатов франшизы стало то, что роль главного антагониста в новой части «Форсажа» достанется не кому-нибудь, а настоящему любимцу публики актеру Киану Ривзу.

Происшествия «Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.

Политика Стало известно об отставке главы офиса Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.

Шоу-бизнес Диана Шурыгина разбила мужу нос Напомним, что помимо разбитого носа пострадала и сама Диана во время катания на скутере.