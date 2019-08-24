Политика
Трамп объявил о новом повышении пошлин на китайские товарыВедомости вчера в 07:21
Президент США Дональд Трамп пересмотрел в сторону ужесточения запланированные на осень пошлины в отношении товаров из Китая, передает Reuters. В результате с 1 сентября китайские товары стоимостью $300 млрд будут облагаться пошлиной не в 10%, как планировалось ранее, а в 15%.
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Пекин выразил протест из-за решения Вашингтона вновь повысить пошлины на китайские товары
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