Политика

Трамп объявил о новом повышении пошлин на китайские товарыВедомости 07:21

Президент США Дональд Трамп пересмотрел в сторону ужесточения запланированные на осень пошлины в отношении товаров из Китая, передает Reuters. В результате с 1 сентября китайские товары стоимостью $300 млрд будут облагаться пошлиной не в 10%, как планировалось ранее, а в 15%.
Читать в источнике
Комментировать96

Подробнее о событии

Китай выразил протест в связи с повышением американских пошлин

Коммерсантъ13:42

Пекин выразил протест из-за решения Вашингтона вновь повысить пошлины на китайские товары

Эхо Москвы08:30

Китай выразил протест США из-за повышения пошлин на импорт продукции из КНР

ТАСС08:01

Китай выразил протест из-за решения США повысить пошлины

РИА Новости07:20

Китай выразил протест США из-за повышения пошлин

RT на русском07:30

Китай отреагировал на новый удар со стороны США

Lenta.ru08:20

Трамп сообщил о готовности к переговорам с Китаем после повышения пошлин

РБК03:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
Политика

Наблюдатели Госдумы ожидают, что выборы президента Абхазии пройдут спокойно

Делегация наблюдателей от Госдумы на выборах президента Абхазии ожидает, что голосование в воскресенье пройдет штатно, не создав поводов для дестабилизации.
Обновлено в 07:14
Происшествия

NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Политика

В Кремле рассказали о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли

«Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности, профсоюзы», — приводит его слова «РИА Новости».
Обновлено в 10:11
Футбол

«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ

"Краснодар" и московский "Локомотив" сыграли вничью в матче 7-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:55
Автоспорт

Заезды Квята на «Формуле-1» в Петербурге отменили

Петербургские любители «Формулы-1» в субботу, 24 августа, были разочарованы тем, что организаторы отменили демонстрационные заезды пилота команды «Торо Россо» Даниила Квята.
Обновлено в 10:06
Экономика

«Роснано» отчиталось о 14 млрд рублей полугодового убытка

В I полугодии 2019 года АО "Роснано" получило чистый убыток по МСФО в 13,9 млрд рублей против 2,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее, следует из отчета компании.
Обновлено вчера в 14:44
Культура

Cкарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис

За год колумбийско-американская актриса заработала 44,1 млн долларов.
Обновлено в 02:38
Политика

Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии

Крымские татары отвергли предложение президента Украины Владимира Зеленского по автономии. Об этом заявил глава диаспоры Эйваз Умеров.
Обновлено в 09:07
Кино

Умер легендарный переводчик фильмов Юрий Живов

Обновлено в 07:57
Происшествия

В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус

В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.
Обновлено в 08:25
Происшествия

«Победа» заявила об опоздании недопущенной на рейс пассажирки

В пресс-службе авиакомпании "Победа" сообщили, что пассажирка, не допущенная на рейс в Чебоксары, опоздала на посадку на три минуты.
Обновлено в 12:39
Политика

В Киеве начался «Марш защитников Украины»

"Марш защитников Украины", альтернативный официальному "Шествию достоинства", проходит в Киеве в рамках празднования Дня независимости страны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:48
Общество

Росгвардейцев захотели лишить анонимности

В июле в Росгвардии заявили о праве своих сотрудников действовать анонимно.
Обновлено в 09:31
Происшествия

В Подмосковье коллекторы обстреляли отца с ребенком

В Подмосковном Красногорске коллекторы открыли огонь из пневматического оружия по отцу с ребенком.
Обновлено в 12:58
Политика

Порошенко обратился к Зеленскому словами из Библии

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому словами из Библии.
Обновлено в 13:49
Космос

Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»

Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Пострадавшую в Турции девочку могут доставить в Россию в ближайшие дни

Обновлено в 12:34
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче третьего тура АПЛ

"Ливерпуль" обыграл "Арсенала" со счетом 3:1 в домашнем матче третьего тура Английской премьер-лиги.
Обновлено в 14:22
Политика

Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7

Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие

В Индии рассказали о намерениях приобрести танки Т-14 «Армата»

В материале напоминается, что Индия ещё в 2017 году озвучила намерение по приобретению 1770 боевых машин.
Обновлено в 06:22
Политика

Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть

Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Французская полиция применила водометы против недовольных саммитом G7

Обновлено в 13:39
Происшествия

На Украине в результате взрыва двух гранат погибли два человека

Два человека погибли в результате взрыва двух гранат в украинском городе Ивано-Франковск.
Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес

Появилась фотография сильно располневшего Александра Домогарова

Свежий снимок актера театра и кино Александра Домогарова вызвал недоумение в Сети.
Обновлено в 09:30
Футбол

«Реал» упустил победу в матче с «Вальядолидом»

Обновлено в 14:53
Кино

На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России

В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.
Обновлено вчера в 02:34
Общество

Бывший король Испании перенес операцию на сердце

Бывший король Испании Хуан Карлос успешно перенес операцию на сердце.
Обновлено в 14:05
Культура

На Троекуровском кладбище состоялись похороны Александры Назаровой

Назарова скончалась 20 августа на 80-м году жизни.
Обновлено в 08:20
Единоборства

Украинский боксер Усик отказался боксировать с россиянами

Украинский боксер Александр Усик отказался от поединка против россиянина Андрея Федосова.
Обновлено в 13:41
Армия и оружие

Минобороны сообщило о пусках ракет «Синева» и «Булава» с подлодок

Министерство обороны России сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий».
Обновлено в 02:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное