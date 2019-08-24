Президент США Дональд Трамп пересмотрел в сторону ужесточения запланированные на осень пошлины в отношении товаров из Китая, передает Reuters. В результате с 1 сентября китайские товары стоимостью $300 млрд будут облагаться пошлиной не в 10%, как планировалось ранее, а в 15%.

Трамп объявил о новом повышении пошлин на китайские товары

Происшествия В Калужской области убили ветерана войны В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.

Политика Трамп не хотел приезжать на саммит G7 Телеканал сообщил, что американский лидер на протяжении последних месяцев выражал желание не приезжать на саммит G7, поскольку его не интересуют темы, которые будут там подниматься, в частности, вопрос экологии.

Общество NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.

Футбол «Уфа» впервые обыграла «Зенит» в чемпионате России по футболу Футбольный клуб "Уфа" обыграл санкт-петербургский "Зенит" со счетом 1:0 в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Хоккей «Витязь» разгромил ЦСКА на Кубке мэра Москвы по хоккею Хоккеисты ЦСКА уступили подольскому «Витязю» в матче товарищеского турнира Кубка мэра Москвы по хоккею со счетом 0:5. Встреча состоялась на арене «Мегаспорт».

Происшествия Отставки руководства электрокомпании потребовали в Греции Отставки членов совета директоров электрокомпании HEDNO (DEDDIE) потребовало министерство окружающей среды и энергетики Греции после крушения вертолёта возле острова Порос, при котором погибли двое граждан России.

Кино Disney показала первый трейлер фильма «Леди и Бродяга» Студия Disney опубликовала на своем канале в YouTube первый трейлер фильма «Леди и бродяга», в съемках которого приняли участие настоящие животные.

Политика В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.

Здоровье Роспотребнадзор напомнил о необходимости прививок для первоклассников Роспотребнадзор рассказал родителям первоклассников о необходимости привить детей перед началом учебного года, информация опубликована на сайте ведомства.

Политика В Крыму ответили на сравнение Зеленского с похищенным ребенком Глава украинской общины в Крыму Анастасия Гридчина отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил полуостров с похищенным ребенком.

Армия и оружие Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий» Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море.

Армия и оружие Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.

Авто Представлен фургон для кемпинга на базе Mercedes-Benz Sprinter Самые большие изменения коснулись интерьера Sprinter. Салон Advanced RV выполнен в ярко-зеленом цвете.

Гаджеты Клиенты Apple не хотят покупать новые смартфоны iPhone Пользователи Applе перестали покупать новые iPhone. Такой информацией поделились специалисты компании Strategy Analytics.

Культура Михалков рассказал о состоянии после семи операций Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.

Единоборства Украинский боксер Усик отказался боксировать с россиянами Украинский боксер Александр Усик отказался от поединка против россиянина Андрея Федосова.

Космос Рогозин назвал дату повторной стыковки «Союза» с МКС Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что новая стыковка корабля "Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту к Международной космической станции (МКС) пройдет 27 августа.

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева позировала для фото в купальнике Павлу Воле Девушка разместила в своем микро-блоге фото, на которых она позирует в черном и белом купальнике.

Политика Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7 Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя.

Армия и оружие В ДНР сообщили о гибели военного в результате обстрела со стороны ВСУ Защитник Донецкой Народной Республики скончался от полученных в результате обстрела со стороны киевских боевиков ран.

Армия и оружие МИД Великобритании призвал КНДР прекратить ракетные испытания Как сообщало ИА REGNUM, ракетные пуски с территории Северной Кореи в сторону Японского моря 24 августа текущего года зафиксировала береговая охрана Японии.

Политика Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.

Общество Корреспонденты ФАН в Триполи ждут официальной аккредитации В ночь с 16 на 17 мая 2019 года в Триполи были задержаны два российских сотрудника Фонда защиты национальных ценностей Самер Суэйфан и Максим Шугалей, которые находились в Ливии официально и занимались социологическими исследованиями.