Политика
Трамп объявил о новом повышении пошлин на китайские товарыВедомости 07:21
Президент США Дональд Трамп пересмотрел в сторону ужесточения запланированные на осень пошлины в отношении товаров из Китая, передает Reuters. В результате с 1 сентября китайские товары стоимостью $300 млрд будут облагаться пошлиной не в 10%, как планировалось ранее, а в 15%.
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Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Обновлено вчера в 06:57
Происшествия
В Калужской области убили ветерана войны
В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.
Обновлено в 11:43
Политика
Трамп не хотел приезжать на саммит G7
Телеканал сообщил, что американский лидер на протяжении последних месяцев выражал желание не приезжать на саммит G7, поскольку его не интересуют темы, которые будут там подниматься, в частности, вопрос экологии.
Обновлено вчера в 20:54
Общество
NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено в 11:35
Футбол
«Уфа» впервые обыграла «Зенит» в чемпионате России по футболу
Футбольный клуб "Уфа" обыграл санкт-петербургский "Зенит" со счетом 1:0 в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:29
Хоккей
«Витязь» разгромил ЦСКА на Кубке мэра Москвы по хоккею
Хоккеисты ЦСКА уступили подольскому «Витязю» в матче товарищеского турнира Кубка мэра Москвы по хоккею со счетом 0:5. Встреча состоялась на арене «Мегаспорт».
Обновлено в 13:18
Происшествия
Отставки руководства электрокомпании потребовали в Греции
Отставки членов совета директоров электрокомпании HEDNO (DEDDIE) потребовало министерство окружающей среды и энергетики Греции после крушения вертолёта возле острова Порос, при котором погибли двое граждан России.
Обновлено в 02:34
Кино
Disney показала первый трейлер фильма «Леди и Бродяга»
Студия Disney опубликовала на своем канале в YouTube первый трейлер фильма «Леди и бродяга», в съемках которого приняли участие настоящие животные.
Обновлено в 10:40
Футбол
«Ростов» и «Рубин» сыграли вничью в матче молодежных команд
«Ростов» и «Рубин» сыграли вничью в матче 7-го тура первенства среди молодежных команд премьер-лиги.
Обновлено в 12:53
Политика
В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании
В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено в 13:04
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о необходимости прививок для первоклассников
Роспотребнадзор рассказал родителям первоклассников о необходимости привить детей перед началом учебного года, информация опубликована на сайте ведомства.
Обновлено в 02:31
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас»
«Манчестер Юнайтед» уступил «Кристал Пэлас» в матче 3-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 11:57
Политика
В Крыму ответили на сравнение Зеленского с похищенным ребенком
Глава украинской общины в Крыму Анастасия Гридчина отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил полуостров с похищенным ребенком.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие
Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»
Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено вчера в 09:20
Авто
Представлен фургон для кемпинга на базе Mercedes-Benz Sprinter
Самые большие изменения коснулись интерьера Sprinter. Салон Advanced RV выполнен в ярко-зеленом цвете.
Обновлено вчера в 05:51
Гаджеты
Клиенты Apple не хотят покупать новые смартфоны iPhone
Пользователи Applе перестали покупать новые iPhone. Такой информацией поделились специалисты компании Strategy Analytics.
Обновлено в 07:41
Происшествия
В Уфе незрячую женщину не пустили в автобус с собакой-поводырем
Слепую женщину с собакой-поводырем не пустили в автобус в Уфе.
Обновлено в 09:29
Культура
Михалков рассказал о состоянии после семи операций
Режиссеру пришлось перенести семь операций и 39 часов наркоза.
Обновлено вчера в 17:28
Единоборства
Украинский боксер Усик отказался боксировать с россиянами
Украинский боксер Александр Усик отказался от поединка против россиянина Андрея Федосова.
Обновлено в 13:41
Космос
Рогозин назвал дату повторной стыковки «Союза» с МКС
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что новая стыковка корабля "Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту к Международной космической станции (МКС) пройдет 27 августа.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева позировала для фото в купальнике Павлу Воле
Девушка разместила в своем микро-блоге фото, на которых она позирует в черном и белом купальнике.
Обновлено в 10:54
Политика
Туск предложил пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7
Глава Евросовета Дональд Туск высказал идею пригласить на очередной саммит G7 Украину в качестве гостя.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели военного в результате обстрела со стороны ВСУ
Защитник Донецкой Народной Республики скончался от полученных в результате обстрела со стороны киевских боевиков ран.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие
МИД Великобритании призвал КНДР прекратить ракетные испытания
Как сообщало ИА REGNUM, ракетные пуски с территории Северной Кореи в сторону Японского моря 24 августа текущего года зафиксировала береговая охрана Японии.
Обновлено в 11:16
Политика
Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено вчера в 04:31
Общество
Корреспонденты ФАН в Триполи ждут официальной аккредитации
В ночь с 16 на 17 мая 2019 года в Триполи были задержаны два российских сотрудника Фонда защиты национальных ценностей Самер Суэйфан и Максим Шугалей, которые находились в Ливии официально и занимались социологическими исследованиями.
Обновлено в 13:39
Наука
Найдена причина выхода литиевых батарей из строя
В новой работе ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего нашли виновника быстрого истощения ресурса литиевых батарей.
Обновлено 21 августа в 13:00